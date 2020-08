DFB Pokal : l’entrée en lice du Bayern Munich reportée

À la demande Bayern Munich, la fédération allemande de football (DFB) a reporté le match du premier tour des tenants du titre au 15 octobre (20h45). Leur adversaire, le 1. FC Düren, a demandé que le match ait lieu à Munich. Le match était initialement prévu pour le 11 septembre.

Le vice-président de la DFB, Peter Frymuth, s’est expliqué : « Le Bayern Munich a exceptionnellement bien représenté le football allemand en Ligue des champions. En remportant la finale, le Bayern doit maintenant aussi disputer la Supercoupe d'Europe en septembre. En raison de la charge de travail individuelle des joueurs, dont beaucoup jouent également en équipe nationale, il est logique que l'ensemble du football allemand accepte leur demande de reporter la rencontre. »

Le Hertha BSC et Mayence ouvrent la saison

La prochaine édition du DFB-Pokal débutera vendredi (20h45) avec l’affrontement entre les promus en deuxième division de l’Eintracht Braunschweig et le Hertha BSC, alors que le TSV Havelse, pensionnaire de quatrième division, recevra le FSV Mayence 05. Parmi les nombreuses rencontres prévues le 12 septembre à 15h30, Le FC Nürnberg acceuillera le RB Leipzig, le FC Oberneuland affrontera le Borussia Mönchengladbach et le VSG Altglienicke accueillera le FC Cologne. Trois rencontres auront lieu à 18h30, dont le match entre le Karlsruher SC (deuxième division) et l’Union Berlin. Tous les yeux seront tournés vers le FC Carl Zeiss Jena à 20h45, qui affrontera le SV Werder Bremen.

Les hostilités reprendront le 13 septembre à 15h30, avec notamment les duels entre le Chemnitzer FC (quatrième division) et le TSG Hoffenheim, le F.C. Hansa Rostock (troisième division) et le VfB Stuttgart, ainsi que le déplacement du Bayer 04 Leverkusen à l'Eintracht Norderstedt. Le SV Waldhof Mannheim affrontera ensuite le SC Fribourg à 18h30.

Le 14 septembre à 18h30, trois rencontres sont prévues : Rot-Weiss Essen defiera l’Arminia Bielefeld, tout juste monté en Bundesliga. Le Dynamo Dresde accueillera le Hamburger SV et le FC Würzburger Kickers affrontera le Hannover 96. Le premier tour se terminera par le déplacement du Borussia Dortmund sur le terrain du MSV Duisburg à 20h45.

