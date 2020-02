DFB Pokal : Francfort, le Fortuna, Schalke et le Werder qualifiés

Les premiers 1/8e de finale avaient lieu hier soir. Retour sur ces quatre rencontres riches en émotions.

Le Fortuna met fin au rêve du FC Kaiserslautern

Le parcours du FCK en coupe d’Allemagne s’arrête aux huitièmes de finale. Le club de troisième division s’incline à domicile (5-2) face au Fortuna Düsseldorf, au terme d’un match à haute intensité.

Nana Ampomah ouvre le score pour les visiteurs (9e), Kühlwetter égalise dans la foulée (10e) avant de donner l’avantage à son équipe sur penalty peu avant le retour aux vestiaires (39e). Le FC Kaiserslautern mène 2-1 à la mi-temps.

Mais en deuxième période, les joueurs d’Uwe Rösler inversent le scénario : un doublé de Rouwen Hennings (49e, 78e), ainsi que deux réalisations de Matthias Zimmermann (65e) et Kevin Stöger (83e) permettent à Düsseldorf de se qualifier pour les quarts de finale.

L’Eintracht Francfort élimine Le RB Leipzig

C’était l’un des chocs de ces huitièmes de finale : Leipzig, finaliste malheureux il y a huit mois, défiait le vainqueur de l’édition 2018 à la Commerzbank-Arena. Les locaux prennent rapidement l’avantage, grâce à un penalty sifflé suite à une main de Marcel Halstenberg et transformé par André Silva (17e). Filip Kostic double la mise en début de deuxième période (51e) d’une frappe croisée limpide au terme d’une contre-attaque rapidement jouée. La nouvelle recrue du RBL Dani Olmo réduit le score (69e) mais Kostic inscirt un doublé dans les arrêts de jeu (95e) et enterre définitivement tout suspens. L’Eintracht peut rêver d’une nouvelle épopée en coupe.

Le Werder crée la surprise face à Dortmund

Le Werder Brême recevait le Borussia Dortmund, un des favoris pour la victoire finale, au Weserstadion. La recrue hivernale Davie Selke ouvre le score (16e), Leonardo Bittencourt creuse l’écart d’une frappe lointaine (30e). C’est une autre recrue, le phénomène Erling Haaland, qui relance le BVB en seconde période (67e) mais Rashica redonne un avantage de deux buts au Werder, après être parvenu à prendre de vitesse la défense de Dortmund (70e). Reyna inscrit ensuite également un superbe but, d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (78e) mais trop tard : le Borussia Dortmund ne réussit pas à rattraper son retard dans le dernier quart d’heure et est éliminé de la coupe d’Allemagne. Une grande performance de la part du Werder.

Schalke qualifié au bout du suspens

Malgré un retard de deux buts, Schalke est parvenu à venir à bout du Hertha Berlin et à valider son ticket pour le tour suivant. En première période, les joueurs de Jürgen Klinsmann surprennent leur adversaire grâce un jeu offensif, et mènent 2-0 à la mi-temps suite à des réalisations de Kopke (12e) et Piatek (39e). Mais les joueurs de Gelsenkirchen reviennent au score dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire de Caligiuri (76e) et Harit (82e).

La tension monte encore d’un cran durant les prolongations : suite à une altercation, Jordan Torunarigha écope d’un deuxième carton jaune et doit quitter le terrain, au même titre que l’entraîneur de Schalke David Wagner. Finalement, c’est Raman qui fait parler sa vitesse en toute fin de rencontre (115e) afin de permettre au FC Schalke 04 d’arracher la qualification pour les quarts de finale.

[dfb]