Deux records battus lors de la première journée de 3.Liga

La saison 2019/2020 commence sur des chapeaux de roue en 3.Liga puisque deux records furent battus à l’occasion de la première journée de championnat. L’affluence totale de 112 874 personnes lors des dix rencontres au programme rend cette première journée historique : jamais autant de monde ne s’était déplacé pour l’ouverture du championnat depuis la création de la 3.Liga en 2008. Il y avait également du monde derrière les écrans : le match entre le FC Magdebourg et l’Eintracht Braunschweig a eu un pic de 1,57 millions de téléspectateurs , samedi soir sur ARD. Là aussi, ce chiffre est historique.

C’est du côté du Fritz-Walter Stadion que les travées étaient le plus remplies : la rencontre entre le FC Kaiserslautern et le SpVgg Unterhaching a en effet attiré 20 147 spectateurs. Suivent dans le palmarès des meilleures affluences de la journée le FC Magdebourg (16 102 personnes contre Braunschweig), le FC Hansa Rostock (15 587 contre le Victoria Cologne) et le TSV Munich 1860 (environ 15 000 lors de la réception de Preußen Münster).

La saison dernière, 112 779 personnes avaient assisté à l’ouverture du championnat : 41 324 d’entre elles étaient présentes au Fritz Walter Stadion à l’occasion du match entre Kaiserslautern et Munich 1860. En plus de détrôner sa devancière, la journée inaugurale de championnat 2019/2020 se classe même au second rang des journées ayant accueilli le plus de spectateurs dans les stades en 3.Liga. La marque record est toujours celle de la 38e journée de la saison 2015/2016, avec une affluence totale de 122 270 personnes.