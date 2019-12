Desiree van Lunteren rejoint le SC Freiburg

Le SC Freiburg compte une nouvelle joueuse dans ses rangs : la championne d’Europe néerlandaise Desiree van Lunteren s’est engagée avec le club de la Forêt-Noire en provenance de l’Ajax Amsterdam. Elle y portera dorénavant le numéro 23.

« Desiree van Lunteren est une joueuse expérimentée au niveau internationale que nous aurions bien aimé pouvoir faire signer plus tôt » explique l’entraîneur du SC Jens Scheuer. « Je suis tellement content que ce transfert ait eu lieu. Desiree est polyvalente et elle peut nous apporter une belle dimension physique qui fera du bien à notre jeu. » L’intéressée a déclaré : « C’est une chance énorme de pouvoir jouer dans ce club et d’évoluer en Bundesliga. Je suis très impatiente de jouer avec ma nouvelle équipe dans ce formidable championnat, de me mesurer aux meilleures joueuses de Bundesliga et de continuer à progresser sur le plan sportif et personnel. »

En 2017, Desiree van Lunteren a remporté l’EURO à domicile aux Pays-Bas avec sa sélection. La néo-fribourgeoise avait notamment disputé l’intégralité des matchs de son équipe.