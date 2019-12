Démission de Reinhard Grindel

Reinhard Grindel a annoncé aujourd’hui via téléconférence qu’il quittait avec effet immédiat ses fonctions de président de la Fédération allemande de football (DFB). Les 1ers vice-présidents Rainer Koch et Reinhard Rauball se chargeront de diriger la DFB par intérim jusqu’à sa prochaine assemblée générale, prévue en septembre prochain. Grindel continuera d’assumer, en étroite collaboration avec la DFB, ses responsabilités au conseil de la FIFA et au comité exécutif de l’UEFA.

Les membres de la présidence de la DFB ont remercié Reinhard Grindel pour son engagement à la fédération en tant que président et précédemment en tant que trésorier, et lui ont fait part de leur respect pour sa décision personnelle. Les membres de la présidence ont décidé de consacrer les 6 prochains mois, qui nous séparent de l’assemblée générale, à la recherche d’un nouveau candidat qui serait porté aussi bien par la DFB que la DFL. Il s’agira également de continuer de développer les structures de la DFB et de les optimiser pour l’avenir.

Rainer Koch a déclaré : « Reinhard Grindel a beaucoup œuvré pour la DFB via son engagement personnel, et pas seulement pour la candidature à l’EURO 2024. Nous lui en sommes très reconnaissants et nous respectons sa décision. Notre objectif est désormais de trouver un candidat commun à la DFB et la DFL, quelqu’un qui n’est pas membre de la présidence de la DFB et qui se soucie pareillement des intérêts du football amateur et du football professionnel. Pour Reinhard Rauball et moi-même, l’objectif sera également, jusqu’en septembre 2019, de développer les structures de la fédération en concertation avec la DFB et la DFL afin que les footballs amateur et professionnel s’articulent avec succès dans le cadre d’une DFB stable et solide. »

Reinhard Rauball, 1er vice-président de la DFB et président de la DFL, a déclaré : « C’est avec respect et compréhension que je prends acte de la démission de Reinhard Grindel. La pression sur sa personne n’a fait qu’augmenter de toutes parts ces dernières semaines. Il était donc dans l’intérêt du football allemand et de sa capacité d’action que soient posées les bases d’un renouveau personnel et structurel à l’intérieur de la DFB. Les représentants du football amateur et professionnel ont désormais pour mission de préparer l’avenir jusqu’à la prochaine assemblée générale de la DFB. La DFB aura d’immenses défis à relever, pas seulement au niveau sportif, mais aussi pour ce qui concerne sa place dans la société. Il faudra relever ces défis avec beaucoup de sérieux, d’empathie et d’envie de construire. L’objectif doit être de dépasser les intérêts individuels et de chercher les meilleures solutions pour le football allemand. »

[dfb]