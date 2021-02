Demirbay : « Ramener la coupe à Leverkusen cette année »

Le Bayer Leverkusen affronte mardi soir (18h30) Rot-Weiss Essen, pensionnaire de Regionalliga, en huitièmes de finale de la coupe d’Allemagne. Un duel, déséquilibré sur le papier, dont les coéquipiers du joueur de la Mannschaft Kerem Demirbay (deux sélections) comptent bien profiter pour se refaire une santé après un passage à vide en Bundesliga. Entretien avec le meneur de jeu d’une Werkself qui attend encore de remporter son premier titre depuis 1993.

DFB.de : Kerem Demirbay, comment jugez-vous les performances de votre équipe en ce début d’année 2021 ?

Kerem Demirbay : Nous ne pouvons bien sûr pas nous satisfaire de nos résultats, même si nous sommes encore en plein dans la course à la Ligue des champions. Nous avons laissé filer trop de points ces dernières semaines.

DFB.de : Comment expliquez-vous que Leverkusen puisse aussi bien nettement dominer l’Eintracht Francfort 4-1 en coupe d’Allemagne, et perdre en Bundesliga contre l’Union Berlin ou Wolfsburg ?

Kerem Demirbay : Il faut faire distinguer performances et résultats. En janvier, nous n’avons été véritablement mauvais que contre l’Eintracht en championnat. Dans les autres matchs, nous avons surtout manqué d’efficacité face au but, et de chance en général. Nous n’avons pas su marquer dans les moments importants. Il ne faut pas oublier que nos adversaires jouent de façon très regroupée, en nous laissant peu d’espaces. C’est alors important de mener au score, ce que nous n’avons pas réussi à faire ces derniers temps.

DFB.de : Quelle valeur revêt à vos yeux la coupe d’Allemagne ?

Kerem Demirbay : Une très grande. Nous avons atteint la finale l’an dernier, que nous avons malheureusement perdue, et nous voulons désormais absolument retourner à Berlin et gagner ce trophée.

DFB.de : Cette finale était-elle le match le plus important de votre carrière ? Quels souvenirs en gardez-vous ?

Kerem Demirbay : Elle fait sans aucun doute partie des matchs dont je me souviendrai après ma carrière. La qualification en finale m’a procuré une sensation indescriptible. Même en l’absence des supporters à Berlin, on ressentait l’importance de ce match. Perdre a été d’autant plus frustrant, et c’est pourquoi nous voulons d’autant plus ramener la coupe à Leverkusen cette année. Mais la route est encore longue et difficile.

DFB.de : Savez-vous qui est Simon Engelmann ?

Kerem Demirbay : Vous n’allez pas tarder à me le révéler !

DFB.de : C’est le nom d’un attaquant de Rot-Weiss Essen, votre prochain adversaire. Il totalise cette saison 20 buts en 22 matchs, et a marqué en coupe d’Allemagne contre Bielefeld et Düsseldorf aux tours précédents. Le Bayer est-il prévenu ? Comment appréhendez-vous cette équipe et son attaquant ?

Kerem Demirbay : C’est un super ratio. Nous avons en tout cas beaucoup de respect pour Rot-Weiss Essen. C’est une équipe qui joue la montée en troisième division, avec dans leurs rangs des professionnels qui ont déjà joués plus haut. Ce sera un duel par KO, où le seul objectif sera la qualification.

DFB.de : À quel genre de match vous attendez-vous ? L’adversaire va-t-il se retrancher derrière, ou essayer de développer du jeu ? De quoi l’issue du match va-t-elle dépendre ?

Kerem Demirbay : Nous nous attendons à ce qu’Essen reste bien regroupé derrière, à attendre des possibilités de contre. Il faudra être patient, aller au duel, répondre à l’impact physique, et montrer notre qualité technique au fur et à mesure. Un but en début de partie nous aiderait beaucoup, évidemment. Nous en avons fait l’expérience la saison dernière en demi-finale, contre Sarrebruck.

DFB.de : On dit toujours qu’il faut répondre présent lorsque le Bayern Munich faiblit. En l’occurrence, le Bayern est d’ores et déjà éliminé de la coupe : comment avez-vous réagi à la nouvelle, il y a trois semaines ? La Werkself voit-elle ainsi augmenter ses chances de remporter son premier titre depuis 1993 ?

Kerem Demirbay : Je mentirais si je disais que nos chances de gagner la coupe n’avaient pas augmenté avec l’élimination du Bayern Munich. En temps normal, le Bayern est toujours en finale, et il faut les battre pour aller au bout. Une élimination du Bayern est bien sûr un avantage, mais ça l’est également pour les 15 autres clubs encore en lice. C’est aussi le cas pour Rot-Weiss Essen, et c’est sur eux que nous devons à présent nous concentrer.

