Mahmoud Dahoud, auteur du quatrième but

Demi-finales en vue : victoire 6-1 contre la Serbie

Jeudi soir à Trieste, l’équipe d’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de la Serbie pour son deuxième match à l’EURO espoirs : une victoire 6-1 qui permet aux hommes de Stefan Kuntz d’être pratiquement certains de finir à la première place du groupe B, et d’accéder ainsi aux demi-finales, synonymes de qualification pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Les demi-finales de l’EURO espoirs mettront aux prises les trois vainqueurs de groupes ainsi que le meilleur deuxième.

Marco Richter a ouvert le score grâce à son troisième but personnel du tournoi (16e), avant que l’attaquant du SC Fribourg Luca Waldschmidt, déjà buteur face à la Serbie, n’inscrive deux buts en l’espace de sept minutes (30e, 37e) pour permettre à l’Allemagne de mener 3-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud aggrava le score (69e), Waldschmidt y alla de son triplé (80e) et Arne Maier ponctua la soirée avec son premier but dans la compétition (90e+2). Quelques minutes plus tôt, Andrija Zivkovic sauva l’honneur pour les Serbes (85e).

Une soirée parfaite pour l’Allemagne devant les 9 837 spectateurs du stade Nereo Rocco, et une situation relativement confortable au classement : avec 3 points d’avance et 7 buts de plus au goal-average que ses deux premiers poursuivants, l’équipe de la DFB sera difficile à rattraper. Elle affrontera l’Autriche ce dimanche (21h) à Udine pour son dernier match de poule.

[dfb]