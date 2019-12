Demann prolonge au Bayern

L’internationale allemande Kristin Demann reste fidèle au Bayern Munich. La joueuse de 25 ans a prolongé d’une année son contrat qui courait jusqu’en 2020. « Je me sens superbement bien ici, les conditions sont vraiment excellentes et l’équipe est très ambitieuse », a déclaré la défenseure au sujet des objectifs en Allianz Frauen-Bundesliga. « Je veux continuer à faire partie de cette équipe qui a de grands projets pour l'avenir. En championnat, nous arrivons toujours plus près de notre objectif d’être tout en haut. Sur le plan international, nous voulons absolument rattraper les meilleures équipes européennes et jouer la Ligue des champions dès que possible. »

L’entraîneur du Bayern Thomas Wöröe a déclaré : « Kristin est une joueuse d’une importance capitale pour l’équipe et a beaucoup avancé dans sa progression depuis son arrivée au Bayern, que ce soit avec nous ou en équipe nationale. Elle est encore jeune et a encore de belles choses devant elle, c’est pour cela que cette prolongation est une excellente chose. »

La joueuse aux 19 sélections avait été transférée du TSG Hoffenheim au Bayern Munich en 2017. De 2009 à 2013, elle évoluait sous les couleurs du 1. FFC Turbine Potsdam.