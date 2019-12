Défaite des U17 féminines face à la France

Victorieuses de l’Angleterre mercredi (3-2), les U17 féminines d’Anouschka Bernhardt ont perdu leur deuxième match de préparation hivernale à Salou en Espagne face à la France sur le score de 2-0. Orane Schmeler a ouvert le score à la 46e minute en faveur des Tricolores puis Julie Dufour a assuré la victoire à son équipe en portant le score à 2-0 à 20 minutes de la fin.

« Aujourd’hui nous n’avons pas mis à profit notre belle performance de mercredi face à l’Angleterre et nous ne sommes jamais vraiment entrées dans ce match. On ne peut pas reprocher les efforts à l’équipe, nous avons eu 3 ou 4 occasions franches mais nous n'avons pas su les concrétiser. Le premier but illustre bien cette situation puisque nous l’avons concédé en contre-attaque suite à une grosse occasion » résume Anouschka Bernhardt.

Bernhardt : « Une défaite au bon moment »

L’entraîneure préfère tirer du positif de ce revers. «Cette défaite intervient au bon moment. Il vaut mieux perdre maintenant que pendant les matchs de qualification pour l’EURO » explique Bernhardt qui préfère voir le bon côté des choses : « nous avons eu des conditions d’entraînement extraordinaires et travaillé de nombreux aspects de notre jeu qui sont déjà bien intégrés. » Mercredi, Ivana Fuso (31e), Leonie Köster (51e) et Juliane Wirtz (74e) avaient offert la victoire à leur équipe face aux Anglaises qui menaient 2-1 à la pause grâce à des buts de Griffin (36e) et Salomon (45e).

Le stage en Espagne a permis de préparer les matchs du deuxième tour de qualification pour l’EURO qui opposeront l’Allemagne à l’Irlande, à l’Islande et à l’Azerbaïdjan.