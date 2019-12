Défaite de la Corée du Sud face à la Bosnie-Herzégovine

Les Coréens ont subi une défaite dans leur second match de préparation avant le début de la Coupe du Monde (du 14 juin au 15 juillet). Les futurs adversaires de la Mannschaft dans le groupe F ont perdu sur un score de 3-1 contre la Bosnie-Herzégovine de l’attaquant star Edin Dzeko. Lundi, la Corée du Sud l’avait emporté 2-0 face à Honduras.

La Bolivie et le Sénégal comme prochains adversaires

Lee Jae-Sung a été le seul buteur coréen de la rencontre. Edin Visca, joueur du BB Istanbul, a quant à lui inscrit un triplé pour la victoire bosnienne. La rencontre entre la Corée du Sud et la Mannschaft sera la dernière de la poule F, et aura lieu le 27 juin à 16h, à la Kazan-Arena. Les deux autres concurrents communs du groupe seront le Mexique et la Suède.

Avant le début de la Coupe du Monde, la Corée du Sud affrontera encore en match amical la Bolivie (7 juin), et le Sénégal (11 juin).

[dfb]