Défaite 4-2 en ouverture face au Brésil

La sélection olympique allemande s'incline d'entrée (4-2) face au Brésil. Après une première mi-temps cauchemardesque, l'équipe s'est montrée beaucoup plus entreprenante au retour des vestiares. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour éviter de débuter le tournoi par une défaite.

Les Brésiliens se montrent dangereux d’entrée : Matheus Cunha bute sur Florian Müller (5e), Richarlison ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score trois minutes plus tard (8e). L’attaquant d’Everton inscrit ensuite deux nouveaux buts, d’abord en reprenant de la tête un centre d’Arana venu de la gauche (22e), puis d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (30e). Juste avant la pause, l’arbitre désigne le point de penalty pour une main de Benjamin Henrichs. Florian Müller s’interpose parfaitement et repousse la tentative de Cunha (45e+2).

Au retour des vestiaires, Nadiem Amiri réduit l’écart d’une belle reprise de volée, dont le rebond trompe le gardien brésilien (57e). Peu après l’heure de jeu, Maximilian Arnold écope d’un deuxième carton jaune sévère et doit laisser ses coéquipiers à dix (63e). Mais malgré leur infériorité numérique, les Allemands prouvent leur force mentale : Ragnar Ache reprend de la tête un centre de Raum et permet à son équipe de revenir à un but de son adversaire (83e).

Les joueurs de Stefan Kuntz poussent en fin de rencontre pour tenter d’égaliser, malheureusement sans parvenir à trouver le chemin des filets. Ce sont même les Brésiliens qui font le break en toute fin de rencontre, à l’issue d’une contre-attaque conclue par Paulinho (90e+4).

Il reste désormais deux rencontres au DFB-Elf pour aller chercher la qualification, face à l'Arabie saoudite dimanche (13h30), et contre la côte d'Ivoire mercredi prochain (10h).