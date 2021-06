Défaite 1-0 face aux tricolores

L’équipe d’Allemagne a débuté son parcours à l’EURO 2020 par une défaite. Mardi soir à Munich, les hommes de Joachim Löw se sont inclinés 1 à 0 devant l’équipe de France de Didier Deschamps, sur un but inscrit contre son camp par Mats Hummels (20e).

« Je ne peux faire aucun reproche à l’équipe », a déclaré Joachim Löw après la rencontre. « Nous avons manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Le but contre son camp a été un coup de malchance. »

Un coup dur en première période

Au coup d'envoi, Joachim Löw aligne le même onze de départ qui avait convaincu en match de préparation face à la Lettonie il y a un peu plus d'une semaine, en s'imposant largement 7 buts à 1. Le capitaine Manuel Neuer prend place dans les buts, devant lui on retrouve le trio défensif Rüdiger-Hummels-Ginter. Au milieu de terrain, le double pivot est composé de Toni Kroos et İlkay Gündoğan, alors que Gosens et Kimmich sont chargés d'animer les côtés et que Müller, Havertz et Gnabry sont positionnés sur le front de l'attaque.

Devant 14 500 spectateurs présents à l'Allianz Arena, l'Allemagne met le pied sur le ballon en début de rencontre et semble dominer. Malheureusement, à la 20e minute de jeu, la défense se fait surprendre par une ouverture de l’extérieur du pied de Pogba qui trouve Hernández ; le centre du latéral du Bayern Munich est détourné par Mats Hummels qui trompe involontairement Neuer(20e). Les Allemands tentent de réagir avant la mi-temps, mais ni la tête de Müller (22e) ni la reprise de volée de Gündoğan (38e) ne trouvent le cadre.

Malgré 45 premières minutes plutôt équilibrées, ce sont les champions du monde français qui sont devant à la pause.

Des occasions mais pas de but

Au retour des vestiaires, ce sont Les Bleus qui se créent la première grosse occasion : Rabiot, servi sur le côté gauche par Mbappé, voit sa tentative repoussée par le poteau (52e). Deux minutes plus tard, Robin Gosens centre depuis le côté gauche en direction de Gnabry, dont la reprise passe juste au-dessus du but (54e). L'équipe d'Allemagne a la possession du ballon en deuxième période, mais les Français procèdent en contre-attaques. Mbappé (67e) et Benzema (85e) pensent faire le break, mais voient tous les deux leurs buts refusés pour une position de hors-jeu. Malgré une dernière tentative de Kevin Volland (95e), le score en reste là.

Pour son 13e championnat d’Europe, la Mannschaft concède ainsi sa première défaite en entrée de tournoi. L’Allemagne affrontera samedi (18h00) l’équipe du Portugal, vainqueur aujourd’hui face à la Hongrie (3-0) dans l’autre match du groupe F.

« Le point du match nul aurait été mérité », a pour sa part déclaré Joshua Kimmich. « Nous avons le niveau pour rivaliser avec les grandes équipes. La France est le grand favori, et nous devons montrer au prochain match que nous faisons aussi partie des équipes sur lesquelles il faudra compter. »

