Déclaration personnelle de Reinhard Grindel

Je quitte mes fonctions de président de la DFB. Je m’excuse pour mon comportement peu exemplaire qui a été d’accepter une montre en cadeau, confirmant ce faisant des préjugés qui existent sur les professionnels et bénévoles travaillant dans le football.

Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas cupide et que je travaille depuis des années sur les questions de Compliance. En fin de semaine dernière, j’ai pris connaissance du prix de ladite montre de 6 000 euros ; c’est pourquoi je me suis rendu hier matin auprès de notre secrétaire général et de notre responsable Compliance pour expliquer la situation.

Monsieur Surkis n’avait aucun intérêt économique en rapport avec la DFB. Il n’a jamais sollicité le moindre de mes soutiens, ni avant, ni après cet événement. Ce jour-là, il était déjà clair qu’il ne présenterait pas à nouveau sa candidature au comité exécutif de l’UEFA, auquel il n’appartient désormais plus. Il n’y avait et il n’y a aucun signe de conflit d’intérêt me concernant.

Je le voyais personnellement comme un cadeau d’ordre privé, sans lien avec la fédération ukrainienne de football ou avec une société privée. Accepter ce cadeau était une marque de politesse de ma part. Je ne l’ai pas caché, l’ai montré à mon collègue m’ayant accompagné à Genève et l’ai raconté plus tard à mes collègues de Francfort. Je ne connaissais pas la marque de cette montre et ne connaissais aucunement sa valeur. Ne pas immédiatement chercher à déterminer sa valeur a été un manquement grave, car j’aurais ainsi pu disqualifier tout soupçon de conduite malhonnête.

Je vais bien sûr entrer en contact avec les responsables Compliance de la FIFA et de l’UEFA et le signaler à l’administration des douanes. Au regard des limites d’exonération fixées par la législation fiscale, mon conseiller fiscal affirme que la situation est sans risque.

Je tiens à souligner, une fois encore, qu’il m’est impossible d’expliquer pourquoi je n’ai pas fait en sorte, comme il se devait, que cette affaire soit clarifiée. Croyez-moi que depuis la fin de semaine dernière, je suis sidéré par l’erreur d’inattention que j’ai commise. Cependant, et avant tout dans l’intérêt de ma famille qui souffre beaucoup de cette situation, je veux demander à ce que l’on attende les résultats des investigations conduites par les différentes fédérations. Je n’ai pas offert de contrepartie pour l’acceptation de ce cadeau. J’ai pensé que j’avais le droit de considérer la montre comme un cadeau personnel. La montre sera restituée dès que possible. J’espère que les investigations des responsables Compliance, qui relèveront sans aucun doute un non-respect des déclarations obligatoires, ne mettront pas en doute mon intégrité.

Pour conclure, je souhaite ajouter ceci : je suis profondément bouleversé de devoir renoncer à ma fonction de président de la DFB en raison d’une telle situation, car c’est avec plaisir que j’ai exercé cette fonction, surtout quand il s’agissait de donner de nouvelles impulsions au football amateur. J’ai fait en sorte que les moyens de nos fédérations régionales soient augmentés, de façon à ce que le travail bénévole de la base soit renforcé. Je suis heureux d’avoir contribué à ce que l’EURO 2024 ait été attribué à l’Allemagne. C’est une très belle perspective d’avenir pour le football professionnel et amateur.

Nous avons lancé la restructuration de la DFB. C’est une bonne chose pour tous les employés et bénévoles. Et nous avons pu, grâce à des contrats de sponsoring améliorés, renforcer la situation financière de la DFB. Je remercie mes collègues des fédérations régionales, qui m’ont soutenu jusqu’au dernier moment, et je remercie mes collègues de la Bundesliga pour notre étroite coopération.

En dernier, je me pose cette question : comment cela a-t-il pu arriver ? La seule explication qui me vient à l’esprit est que j’étais absolument convaincu que je ne faisais rien de mal, et que, dans le cadre du quotidien stressant de ma fonction, je remettais trop peu de choses en question. J’ajoute une fois encore : je suis décontenancé et triste d’apparaitre publiquement ainsi en raison d’une telle situation, et je demande simplement à ce que mon mandat, qui n’aura malheureusement duré que trois ans, soit jugé de manière juste.

