Début de la FIFA eNations Cup

#StayAndPlay. Voilà la nouvelle devise de la FIFA eNations Cup ! Le format de la compétition a été modifié et adapté à la situation actuelle : en temps normal, seuls les e-footballeurs de chaque fédération s’affrontent, mais cette fois-ci, des footballeurs internationaux seront également de la partie. La sélection de la DFB fera ses grands débuts dans la compétition mardi 21 avril à 17 heures et affrontera la République tchèque et l’Autriche.

L’équipe est composée de deux e-internationaux, Umut "HSV_Umut" Gültekin et Michael "MegaBit" Bittner ainsi que de l’international espoir Nico Schlotterbeck . Le défenseur de Fribourg a laissé éclater tout son talent manette en main lors du match eFriendly contre l’ Espagne avec la sélection de la DFB ainsi que lors des matchs du Bundesliga Home Challenge . Les quarts de finale auront lieu vendredi, tandis que demi-finales et finale se joueront samedi.