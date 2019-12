De l’océan au stade : nouveau maillot d’échauffement pour la Mannschaft

Nouvelle tenue pour la Mannschaft : avant leur match de ce soir face à l’équipe d’Espagne (20h45, Düsseldorf), Jonas Hector et ses coéquipiers arboreront pour la première fois un maillot d’échauffement DFB Pre-Match Jersey, fruit de la coopération entre l’équipementier adidas et l’initiative Parley for the Oceans, qui s’engage depuis des années pour la protection des océans du monde. Cette coopération vise à renforcer encore davantage la lutte contre la pollution des mers et la prise de conscience des populations face à ce problème majeur.

Les maillots ont été fabriqués à partir de Parley Ocean Plastic™ : des fibres et des fils constitués à partir de déchets plastiques recyclés. Les détritus ont été récoltés près des plages des Maldives avant qu’ils n’aient atteint l’océan. La technologie Climalite de l’équipementier adidas permet aux maillots d’éponger l’humidité ; le design, fait de cases noires et blanches créant un fort contraste, est également novateur. Le maillot est disponible dès maintenant sur le DFB-Fanshop.

[dfb]