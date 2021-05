De 23 à 26 : des groupes élargis pour l’EURO

Afin de faire face aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, le comité exécutif de l’UEFA a décidé d’autoriser les participants à l’EURO 2020 à faire appel à 26 joueurs, soit trois de plus que les 23 habituellement prévus pour les compétitions internationales. Cette décision devra permettre de réduire le risque d’annulation de match suite à une mise en quarantaine de joueurs au sein d’une équipe.

Ce changement du règlement concerne toutefois uniquement le tournoi dans son ensemble, et non pas les matchs en eux-mêmes, auxquels seuls 23 joueurs seront autorisés à participer ; les trois joueurs restants, qui peuvent changer d’un match l’autre, devront prendre place en tribunes. Les listes de 23 joueurs qualifiés pour les matchs respectifs devront comporter trois gardiens de but.

Les entraîneurs des 24 équipes qualifiées ont jusqu’au 1er juin pour officialiser leurs listes respectives de joueurs sélectionnés pour l’EURO (11 juin – 11 juillet). Les joueurs qui subiraient entre-temps une blessure grave pourront néanmoins être remplacés au-delà du 1er juin, et ce jusqu’à l’entrée en lice de l’équipe concernée. Une infection au coronavirus ou une mise en quarantaine décidée par les autorités sanitaires seront également des raisons valables pour un remplacement de joueur. Le nouveau règlement permettra aussi de remplacer les gardiens de but en cours de tournoi.

[dfb]