Dankert et Zwayer nommés assistants vidéo pour la Coupe du monde

Nouveau signe de reconnaissance pour les arbitres allemands : les arbitres FIFA Bastian Dankert et Felix Zwayer ont été choisis pour officier lors de la Coupe du monde en Russie cet été (14 juin – 15 juillet). Ils viennent compléter la délégation allemande emmenée par l’arbitre Felix Brych et ses assistants Mark Borsch et Stefan Lupp.

Dankert et Zwayer feront partie des 13 assistants vidéo officiants au cours de la compétition. « Nous sommes très fiers de participer nous-aussi à ce tournoi » s’est réjouis Bastian Dankert après la nouvelle, rendue publique à la suite de l’atelier de préparation organisé récemment à Coverciano, près de Florence (Italie).