Dallmann : La grande scène à domicile

Quatre frères, deux sœurs et Linda Dallmann au milieu. Sept enfants sous un même toit. Si l’on veut retracer l’ascension de Linda Dallmann au plus haut niveau, il faut d’abord revenir sur sa jeunesse. Elle a dû apprendre très tôt à s'affirmer. Et c'est exactement ce qu'elle fait actuellement sur le terrain. Elle est rapide, elle est technique, elle est déterminée, elle est obsédée par le succès. Et avant tout, elle est très talentueuse.

Dallmann a grandi avec la pratique du football. Elle a souvent joué du soir au matin. Elle a d’abord joué avec ses frères, elle a appris le côté athlétique avec eux. Plus tard, avec ses petites sœurs, elle s’est concentrée sur les aspects techniques. Le début de sa carrière est à chercher dans le jardin de sa grand-mère. Samedi (à partir de 14h), elle rencontrera l’Autriche avec la sélection de la DFB. Ce sera un match particulier pour Dallmann car il aura lieu dans sa ville.

« Ne pas stagner, continuer à progresser »

La joueuse de 24 ans évolue sous les couleurs du SGS Essen en Allianz Frauen-Bundesliga depuis 2011. Elle est arrivée quand elle avait 17 ans et faisait figure de talent. Depuis, elle est à compter parmi les meilleures footballeuses allemandes. Dernièrement, Dallmann a été élue footballeuse allemande de 2017 par les fans, un honneur tout particulier. Mais une motivation pour devenir encore meilleure. « Je n’ai pas envie de stagner, je veux continuer à progresser », a déclaré Dallmann. Cette ambition l’anime, cette ambition la distingue des autres. « Je me suis bien établie dans l’effectif de la sélection allemande. Maintenant, je veux prouver au niveau international sur la durée et devenir titulaire. »

Il lui reste encore une saison de contrat au SGS. Qu’arrive-t-il ensuite ? L’avenir nous le dira. Son séjour dans la région de la Ruhr ne peut pas non plus être exclu. C'est là qu'elle se sent à l'aise, c'est là qu'elle est chez elle, c'est là qu'elle a grandi.

Toutes les sœurs Dallmann jouent en Bundesliga

« Je suis très liée à ma famille », avoue Dallmann. « Au SGS, cela fait des années que je trouve du soutien et c’est ici que je suis devenu une joueuse de Bundesliga et internationale. Je me trouve dans de bonnes conditions au SGS, et surtout c'est un environnement totalement familial. »

Sa sœur Jule Dallmann est également sous contrat à Essen, Pauline Dallmann joue chez le promu du Borussia Mönchengladbach. Leurs frères n’ont pas fait carrière professionnellement. Ils suivent cependant avec intérêt les carrières des trois sœurs Dallmann. Quelqu’un de la famille est présent en tribunes presque à chaque match.

« Taper dans le ballon directement après l’école »

Au premier regard, cela peut sembler inhabituel que les trois sœurs aient toutes réussi au plus haut niveau en Allemagne. Mais en apparence, cela est presque logique. Le foot, toujours le foot. Elles sont fortes toutes ensemble. Ce que certains qualifieraient de platitudes était en réalité du vécu dans la maison des Dallmann. « Quand nous étions enfants, nous allions directement taper dans un ballon après l’école », explique Linda. « Je crois qu’il n’y a pas eu un jour où nous n’avons pas joué au foot. Nous étions tout le temps ensemble dehors, ça ne nous allait pas de rester seules. »

Les choses n’ont pas tellement changé. Une Dallmann se trouve rarement seule, elles sont souvent à deux ou à trois et parfois même, la famille de neuf au grand complet.

[sw]