Däbritz : « Notre état d’esprit est bon »

Une rencontre après l’autre - les joueuses du FC Bayern Munich sont aujourd'hui confrontées à de nombreux défis en Allianz Frauen-Bundesliga et en Ligue des champions. Le Bayern affrontera le SC Sand ce dimanche. Dans une interview pour DFB.de, Sara Däbritz parle du duel face à l’équipe qui pointe à la sixième place du classement. Mais la joueuse internationale de 23 ans revient avec amertume sur le match au sommet perdu 0-6 contre le VfL Wolfsbourg et se tourne vers l’avenir – en particulier sur les deux matchs internationaux à venir contre l’Italie (le 10 novembre à Osnabrück) et contre l’Espagne (le 13 novembre à Erfurt).

DFB.de : Madame Däbritz, cette deuxième semaine à l’anglaise consécutive va prendre fin avec ce match contre le SC Sand. Quel bilan en tirez-vous ?

Sara Däbritz : J’en tire un très bon bilan. Nous avons remporté cinq des six rencontres. Nous avons consolidé notre deuxième place en Allianz Frauen-Bundesliga et nous nous sommes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

DFB.de : Durant ces semaines à l’anglaise, il y a eu une défaite 0-6 contre Wolfsbourg. Qu'est-ce qui s'est mal passé ?

Sara Däbritz : Tout d’abord, il faut admettre que Wolfsbourg réalise une saison exceptionnelle jusqu’à présent – elles ont été très fortes contre nous. Nous étions également dans un mauvais jour – toutes les joueuses n’ont pas été à leur niveau habituel. Nous avons tiré les enseignements de ce match et nous avons immédiatement retrouvé le chemin de la victoire. L’équipe fait preuve d’un bon état d’esprit.

DFB.de : Est-ce que remporter le championnat est toujours à l’ordre du jour après cette lourde défaite ?

Sara Däbritz : Je pense qu’il est trop tôt pour en parler. La saison est encore longue et dure jusqu’au mois de mai de l’année prochaine. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Wolfsbourg a cinq points d’avance sur nous. Nous allons continuer à travailler et nous voulons prendre des points chaque semaine. Nous verrons bien ce que cela donne à la fin. Wolfsbourg devra se déplacer chez nous lors des matchs retour. Nous voulons que cette saison reste passionnante. Je suis presque sûre que nous pouvons le faire.

DFB.de : Pour cela, vous aurez besoin d’une victoire contre le SC Sand.

Sara Däbritz : Ce ne sera pas chose aisée. Sand est habituellement un adversaire impitoyable contre qui il est très dur de jouer. Si nous montrons toutes nos qualités sur le terrain, nous sortirons vainqueurs du match. Cela doit être notre objectif. Nous faisons un bon parcours. Il faut que ça dure.

DFB.de : Il y a eu également deux belles victoires contre Zurich en Ligue des champions. Est-ce que cela montre qu'après des éliminations précoces au cours des deux dernières années, vous avez passé un palier sur le plan international ?

Sara Däbritz : Oui, absolument. Nous jouons au niveau international depuis plusieurs années et nous avons tiré les enseignements de nos déceptions passées dans cette compétition. Je trouve ça phénoménal que nous soyons en quarts de finale et que notre parcours ne soit pas encore terminé. Nous attendons le tirage au sort avec impatience. Nous sommes bien lancées dans les trois compétitions.

DFB.de : À un niveau personnel, les choses vont très bien pour vous puisque vous avez marqué contre Essen et contre Zurich.

Sara Däbritz : Oui, c’est vrai. Mais ce n’est pas le plus important pour moi. Il faut que mes buts apportent une contribution à l’équipe. En tant que joueuse offensive, cela me réjouit. Ce qui est déterminant pour moi, c’est le succès de l’équipe. Nous devons continuer sur cette lancée jusqu’à la trêve hivernale et rester au contact. Si c’est le cas, tout sera possible l’année prochaine.

DFB.de : Le 10 novembre, vous jouerez contre l’Italie à Osnabrück et vous accueillerez l’Espagne le 13 novembre à Erfurt. Quelle importance ont ces matchs amicaux pour vous ?

Sara Däbritz : Ils sont très importants. Premièrement, nous nous mesurons à des nations fortes et ambitieuses et, deuxièmement, c'est une préparation pour la Coupe du monde. Chaque joueuse va essayer de montrer ce qu’elle sait faire pour être du voyage à la Coupe du monde. Récemment, nous avons eu beaucoup de succès avec la sélection de la DFB. Nous avons l'intention de poursuivre cette tendance positive lors de ces deux prochains matchs.

