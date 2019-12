Däbritz (grippe) remplacée par Lattwein

En raison d’une infection grippale, la milieu de terrain Sara Däbritz a dû quitter ses partenaires de l’équipe d’Allemagne et manquera les matchs amicaux contre la Suède ce samedi (13h45) à Solna et contre le Japon mardi (16h) à Paderborn. Hier, Klara Bühl avait également dû déclarer forfait en raison d’une blessure au pied et fut remplacée par Pauline Bremer, de retour en équipe d’Allemagne après deux années d’absence. Däbritz sera quant à elle remplacée par Lena Lattwein (TSG Hoffenheim).

Lea Schüller, elle aussi grippée, rejoindra peut-être l’équipe après le match contre la Suède ; la décision sera prise dans les prochains jours. L’équipe d’Allemagne s’entraîne actuellement à Marienfeld pour préparer ses deux matchs amicaux, qui serviront de tests grandeur nature avant la coupe du monde en France (du 7 juin au 7 juillet).