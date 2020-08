Däbritz avant OL – PSG : « Nous sommes prêtes pour les très gros matchs »

Sara Däbritz vit actuellement un rêve : L’avant-centre du Paris Saint-Germain s’apprête à affronter l’Olympique lyonnais, tenant du titre, en demi-finale de la Ligue des champions. Pour DFB.de elle revient sur sa décision de quitter l’Allemagne il y a un an et sur ses objectifs avec le club de la capitale.

DFB.de : Madame Däbritz, comment vous sentez-vous avant cette demi-finale face au Paris Saint-Germain ?

Sara Däbritz : Nous sommes incroyablement heureuses d’être arrivées jusqu’en demi-finale. C’était notre premier objectif. Je pense que notre victoire face à Arsenal en quart de finale était méritée. Nous étions la meilleure équipe, pendant tout le match. Maintenant, nous affrontons Lyon et nous voulons passer cette nouvelle étape.

DFB.de : Lyon a remporté les quatre dernières éditions.

Däbritz : Nous connaissons parfaitement cet adversaire, nous les avons souvent affrontées en championnat et en Coupe. Nous les avons souvent rencontrées ces derniers temps, et nous avons toujours été capables de les regarder dans les yeux. Par exemple, nous avons perdu en finale de la Coupe aux tirs au but. Ce jour-là, nous avons manqué de chance, j’espère que nous en aurons plus demain pour espérer pouvoir nous qualifier. C’est évident que face à elles, nous aurons besoin d’être dans un jour parfait. Ce sera une combinaison de plusieurs facteurs qui nous permettra de stopper l’OL. Mais c’est possible. La finale est notre objectif.

DFB.de : Qu’est-ce qui vous rend si confiante ?

Däbritz : Nous avons énormément progressé ces dernières années et l’écart avec Lyon s’est considérablement réduit. Les dernières rencontres étaient vraiment très serrées. Il n’y a absolument aucune raison de penser que nous ne pouvons pas atteindre la finale. Nous sommes prêtes pour ce match. Chacune d’entre nous est prête à dépasser ses limites. Nous voulons poursuivre notre rêve. L’enthousiasme est immense chez moi.

DFB.de : Comment avez-vous fait face à l'interruption due au coronavirus ?

Däbritz : Pendant un certain temps, nous ne pouvions rien faire, bien sûr. Mais depuis environ huit semaines, nous sommes de retour sur le terrain d'entraînement. J'ai l'impression que nous avons un très, très bon niveau de forme physique. Nous avons travaillé dur pour nous préparer et nous nous sommes plus proches les unes des autres. Nous sommes simplement heureuses de pouvoir à nouveau jouer au football. C'est un sentiment formidable de revenir sur le terrain avec l'équipe. J'ai vraiment un très bon pressentiment. Nous sommes prêts pour les grands matchs.

DFB.de : Comment vous sentez-vous personnellement après votre rupture du ligament croisé en décembre ?

Däbritz : Tout va bien maintenant. Je n'ai plus de problèmes du tout. Quand je me suis blessé, la saison était en fait terminée pour moi. Mais ensuite, il y a eu l'interruption. C'est un peu fou de pouvoir jouer une demi-finale de la Ligue des champions. Pour moi, c’est un sentiment indescriptible. Je suis vraiment impatient de relever les défis qui nous attendent maintenant.

DFB.de : Vous êtes à Paris depuis une bonne année. Comment avez-vous vécu cette période jusqu'à présent ?

Däbritz : J'ai passé un bon moment à Paris jusqu'à maintenant, je me débrouille très bien ici. C'était exactement la bonne décision au bon moment. L'équipe m'a réservé un accueil formidable dès le début. On ne s'ennuie jamais ici. Il n'y a pas non plus de quoi se plaindre en matière de sport. Nous voulons stopper l’hégémonie lyonnaise désormais. Et puis notre grand rêve est de gagner la Ligue des champions.

DFB.de : La finale n'est plus qu'à un pas.

Däbritz : Oui, tout le monde le sait. Les joueuses ont extrêmement faim en ce moment. Au risque de me répéter : nous sommes vraiment convaincus que quelque chose est possible contre Lyon. Nous voulons vraiment gagner ce match. Nous sommes déterminées. Chaque joueuse se donnera à 100%.

DFB.de : Une éventuelle finale pourrait vous opposer au VfL Wolfsburg, qui vient de réaliser le doublé en Allemagne. Gardez-vous encore un œil sur le football féminin allemand depuis la France ?

Däbritz : Oui, bien sûr. Je suis les événements en Allemagne autant que possible et chaque fois que je le peux. En ce moment, je garde bien sûr un œil sur la Ligue des champions. Les quatre demi-finalistes sont maintenant Wolfsburg, Barcelone, Lyon et nous. À mon avis, c'est le niveau le plus élevé du football féminin européen. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les faits marquants de ces derniers jours. Mais pour être honnête, en ce moment, je suis dans une phase où je me concentre presque exclusivement sur nous.

