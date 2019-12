Leipzig garde sa cage inviolée et file en quarts

Courts succès pour Leipzig et Augsbourg

Une première pour Leipzig

Suite à sa victoire 1-0 face à Wolfsburg, Leipzig va disputer les quarts de finale pour la première fois de son histoire. L’attaquant brésilien Matheus Cunha a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Les Saxons prennent ainsi leur revanche face aux Loups de Wolfsburg, eux qui les avaient éliminés 4 ans plus tôt à ce même stade de la compétition (2-0).

« Ce n’était pas simple. Mais je pense que nous avons encore toutes nos chances. Si nous continuons à jouer comme cela, nous pouvons aller à Berlin jouer la finale », a déclaré Willi Orban à la fin de la partie.

Les hôtes prennent rapidement le jeu à leur compte et vont ouvrir le score en tout début de match. Lukas Klostermann se met à dézoner et délivre une passe dans l’axe pour Matheus Cunha, qui vient battre Koen Casteels d’une frappe croisée au niveau du point de pénalty (9e).

Wolfsburg tentera par la suite de revenir au score mais ni Yunus Malli, ni Renato Steffen ne parviendront à trouver le cadre. Le RB Leipzig contrôle le jeu et se dirige alors paisiblement vers les quarts de finale, une première dans son histoire.

Gregoritsch offre la qualification à Augsbourg

Le but de Michael Gregoritsch permet à Augsbourg d’accéder aux quarts de finale ; cela faisait 3 ans qu’on ne les avait plus vus à ce stade de la compétition. Les hommes de Michael Baum peuvent toujours espérer atteindre la finale, qui se jouera à Berlin le 25 mai prochain. Ils connaîtront leur prochain adversaire à l’issue du tirage au sort, dimanche (18h15).

Leur victoire le weekend dernier en championnat ne semble pas les avoir mis en confiance et ils se montrent dans un premier temps fébrile face à une équipe de Kiel pleine d’envie mais malchanceuse.

On joue la demi-heure de jeu quand Kiel commence à se procurer ses premières occasions. Kingsley Schindler gagne son duel face au gardien mais voit sa frappe heurter le poteau (36e) avant de se montrer de nouveau dangereux quelques minutes plus tard en dévissant sa frappe au premier poteau (43e).

Le Holstein Kiel repart au combat en seconde période. Janni Serra est à la réception d’un centre venant de la gauche mais sa frappe s’envole au dessus des cages de Gregor Kobel. Suivra une opportunité en or pour Masaya Okugawa qui lui aussi déjoue à quelques mètres des cages, vides, d’Augsbourg. Le score n’évolue pas, en vain. Les espoirs de Kiel s’envolent lorsque Fredrik Jensen, tout juste entré en jeu, décide de prendre les choses en main et sert Gregoritsch qui trompe le gardien et offre la victoire aux siens dans les derniers instants du match. La tentative de Jae-sung Lee dans les arrêts de jeu n’y changera rien, Kiel est éliminé de la Coupe d’Allemagne.

[dfb]