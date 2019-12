Court stage de préparation pour la Mannschaft féminine

En vue de la préparation pour les matchs décisifs comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2019 face à l’Islande (1er septembre, 16h55) et aux Îles Féroé (4 septembre, 17h), la sélection allemande se réunit du 14 au 16 août à Harsewinkel. Le rassemblement de trois jours a lieu en accord avec les clubs de joueuses qui vont se retrouver en dehors de toute trêve internationale. En raison de la Coupe du Monde des U20 qui a lieu actuellement en France, l’Allianz-Bundesliga féminine ne reprend ses droits que le 16 septembre après les matchs de qualification pour le Mondial 2019.

Le sélectionneur Horst Hrubesch s’est expliqué à ce sujet : « Nous voulons mettre en place ce rassemblement afin d’avoir un aperçu de l’état de forme des joueuses avant de dévoiler la liste définitive. Ces trois jours représentent pour nous une étape importante vers la qualification pour le Mondial. »

Grandes premières pour Rolser et Rall

Et Horst Hrubesch de continuer : « Nous nous réjouissons que les clubs aient été conciliants, cela n’est pas évident mais il s’agit d’un signal fort attestant de la bonne collaboration qui existe entre la ligue et l’équipe nationale. » Une réunion aura la veille du début du rassemblement entre les entraîneuses et entraîneurs de l’Allianz-Bundesliga à l’initiative du sélectionneur Horst Hrubesch.

Remise de sa blessure au pied, Simone Laudehr est de retour en sélection. La milieu de terrain du Bayern Munich n’a plus joué sous les couleurs de l’Allemagne depuis octobre 2017. La joueuse du VfL Wolfsburg Babett Peter, qui souffrait d’une blessure au tendon d’Achille, fait également son retour en sélection. Dzenifer Maorzsan (Lyon), malde, et Hasret Kayikci (SC Fribourg), blessée manquent quant à elles à l’appel. Deux joueuses en profitent pour fêter leur toute première apparition en sélection : Nicole Rolser du Bayern Munich et Maximiliane Rall de Hoffenheim.

La liste de la sélection allemande :

But : Almuth Schult, Lisa Schmitz, Carina Schlüter, Merle Frohms

Défense : Joelle Wedemeyer, Kathrin Hendrich, Leonie Maier, Babett Peter, Lena Goeßling, Kristin Demann, Sara Doorsoun, Verena Schweers, Maximiliane Rall, Carolin Simon

Milieu de terrain :Simone Laudehr, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Melanie Leupolz, Svenja Huth, Lina Magull, Turid Knaak