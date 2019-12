Coupe du monde : Löw écarte Leno, Tah, Sané et Petersen

Le groupe définitif des 23 joueurs pour la Coupe du Monde 2018 en Russie (14 juin – 15 juillet) est désormais connu : après avoir appelé un groupe élargi de 27 joueurs pour le stage de préparation à Eppan, le sélectionneur Joachim Löw a pris la décision d’écarter le gardien Bernd Leno, le défenseur Jonathan Tah et les attaquants Leroy Sané et Nils Petersen. La liste définitive comprenant 3 gardiens de but et 20 joueurs de champ a été transmise par la DFB à la FIFA en temps et en heure.

Löw : « En tant que sélectionneur, il existe des journées plus agréables que celles où il faut renvoyer quatre super joueurs chez eux, alors qu’ils auraient mérité de disputer la Coupe du monde. Nous ne mettons pas en doute leurs qualités. J’ai d’abord parlé avec les quatre joueurs, puis avec le capitaine et le noyau dur de l’équipe. La déception chez les joueurs concernés est très, très grande. La décision n’a pas été simple à prendre, c’était incroyablement serré. Ils se sont tous battus pour leur place, cela a sans aucun doute fait du bien à l’équipe. Il faut avoir une vue d’ensemble, veiller à avoir un groupe flexible et polyvalent, être préparé à toutes les éventualités. »

« Manu a montré qu’il était en forme »

Au sujet de la nomination de Manuel Neuer, gardien numéro un et capitaine de l’équipe, le sélectionneur a déclaré : « Il a de nouveau montré qu’il était à 100%, son pied n’a pas posé de problèmes à Klagenfurt. C’est une bonne chose d’avoir pu jouer ce match en Autriche. Manu a montré qu’il était en forme. » Löw aurait eu une dernière discussion avec Manuel Neuer dimanche soir.

« Désormais, nous nous dirigeons vers la Russie », a conclu le sélectionneur. « On a senti que les joueurs étaient fatigués après 13, 14 séances d’entraînement. La journée de récupération d’aujourd’hui est donc importante, nous reprendrons ensuite l’entraînement à partir de mardi. Le match contre l’Autriche a montré qu’il restait des choses à bien retravailler. Mais nous allons faire en sorte que les joueurs soient en forme avant le premier match. L’objectif, c’est le Mexique. »

