Coupe du monde : l’Allemagne dans le groupe H de qualification

L’équipe d’Allemagne connait les adversaires qu’elle croisera sur la route de la qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle Zélande. Effectué ce vendredi au siège de l’UEFA à Nyon, le tirage au sort a placé les femmes de la DFB dans le groupe H en compagnie du Portugal, de la Serbie, d’Israël, de la Turquie et de la Bulgarie.

« Le résultat du tirage au sort est palpitant et nous avons hâte d’affronter ces adversaires aux styles divers », s’est réjouie la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg. « Notre objectif est la première place et donc la qualification directe pour le mondial 2023. Je vois le Portugal comme adversaire le plus relevé du groupe. C’est une équipe qui s’est bien développée ces derniers temps, et je m’attends à une confrontation de bon niveau ».

Les matchs de qualification débuteront du 13 au 21 septembre 2021 et prendront fin dans la semaine du 29 août au 6 septembre 2022. Les vainqueurs des neuf groupes accèderont directement à la phase finale, tandis que les barrages entre les deuxièmes se joueront du 3 au 11 octobre 2022.

[dfb]