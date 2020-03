Coupe d’Allemagne : Sarrebruck et le Bayern en demi-finale

Après une séance de tirs au but d’anthologie, le 1. FC Sarrebruck s’impose contre le Fortuna Düsseldorf . Lors du deuxième match de la soirée, le Bayern Munich bat Schalke 04 sur le plus petit des scores.

Daniel Batz envoie Sarrebruck en demi-finale

Le 1. FC Sarrebruck entre dans l’histoire de la coupe d’Allemagne. En s’imposant contre le Fortuna Dusseldorf après une séance de tirs au but, le pensionnaire de quatrième division allemande gagne sa place en demi-finale ; une première pour un club de quatrième division. L’ouverture du score revient à Tobias Jänicke, d’un plat du pied à la 31e minute, avant que Zanka n’égalise en toute fin de match, envoyant les deux équipes en prolongation. Après avoir arrêté un penalty au cours de la seconde période et sauvé son équipe plusieurs fois, c’est Daniel Batz qui s’impose définitivement comme le héros de la soirée, en stoppant quatre tirs au but. « C’est absolument irréel, c’était impensable. » s’est exprimé Batz après la rencontre au micro de Sky. « Si mes doigts ne me faisaient pas si mal, je pourrais dire que je vis un rêve éveillé ! ». De son côté, l’attaquant du Fortuna Rouwen Hennings n’a pas pu contenir sa déception : « La défaite est vraiment amère. Ils ont tiré le meilleur de leurs capacités. Les tirs au but sont aussi un peu une affaire de chance ».

Devant les 6 800 spectateurs rassemblés dans le stade de Völklingen, c’est d’abord les Dusseldorfois qui donnent le ton, avec une frappe de Hennings à la 9e minute, suivie de celle de Jean Zimmer à la 10e. Mais les hommes d’Uwe Rösler ne réussissent pas à transformer leur domination en avantage au score, alors que Sarrebruck se montre décisif sur sa première action dangereuse, un contre d’Alfredo Morales (34e).

Égalisation en toute fin de partie

Durant la deuxième période, Ofori réussit à se montrer dangereux par deux fois, sans pour autant faire trembler les filets. Les Dusseldorfois accentuent alors leur pression dans la surface sarroise, jusqu’à obtenir un penalty à la 83e minute ; mais Batz dévie le ballon sur son poteau. En toute fin de match, les visiteurs trouvent enfin l’ouverture sur corner à la 90e minute. Bien servi par le gardien Kastenmeier, présent dans la surface, Zanka remet son équipe dans la course. Durant les prolongations, Sarrebruck reprend du poil de la bête et ne manque le 2-1 que de peu, avant de s’imposer aux tirs au but (7-6).

Sarrebruck se retrouve donc dans le dernier carré pour la quatrième fois de son histoire (après 1957, 1958 et 1985) et attend maintenant le tirage au sort de ce dimanche (à partir de 18 heures) pour connaitre son adversaire du 21 ou du 22 avril. Avant cela, les Sarrois n’ont plus qu’à suivre les conseils de leur entraîneur Lukas Kwasniok, qui à la fin du match, préconisait « de boire tellement qu’on ne sera pas capable de lire la date de demain ».

Neuer : « Nous avions le contrôle total du jeu »

Pour la onzième fois consécutive, le Bayern Munich atteint les demi-finales de la coupe d’Allemagne. Le champion en titre a battu Schalke 04 sur le score de un à zéro. Grâce à Joshua Kimmich, le Bayern a pris l’avantage à la 40e minute devant les quelque 62 000 spectateurs de la VELTINS-Arena.

Après le match, le capitaine Manuel Neuer s’est montré satisfait : « Nous avions le contrôle total du jeu et avons mérité notre place au tour suivant ». Néanmoins, le Bayern a été plutôt chanceux : la tentative d’Alessandro Schöpf a fui le cadre de Neuer (4e), quand celle de l’avant-centre Guido Burgstaller (11e) a préféré s’écraser sur le montant. Quelques minutes plus tard, un but du joueur autrichien est refusé pour position de hors-jeu.

De l’autre côté, Markus Schubert, capitaine de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, a dû parer une tentative de Benjamin Pavard, avant de sauver une tête malheureuse de son coéquipier Jean-Clair Todibo. C’est finalement Kimmich qui trouve l’ouverture à la 40e minute, d’une reprise de volée aux abords de la surface.

Cette victoire permet au Bayern de rester invaincu lors des 13 derniers matchs toutes compétitions confondues (douze victoires, un nul) et de rêver d’un 20e Pokal.

