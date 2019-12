Kai Havertz et Julian Brandt, tous deux buteurs face au Werder Brême

Joshua Kimmich, buteur et vainqueur 6-0 avec le Bayern face à Paderborn

Coupe d‘Allemagne : résumé de la soirée

Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont validé leurs billets hier soir pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne en écartant respectivement le SC Paderborn (3e division) et le Werder Brême. Si les coéquipiers de Joshua Kimmich (buteur) n’ont pas rencontré de problème face à l’équipe surprise de la compétition, le Bayer Leverkusen de Julian Brandt (auteur d’un doublé) a dû batailler jusqu’en prolongation pour venir à bout du Werder Brême. Résumés d’une soirée riche en buts.

SC Paderborn / Bayern Munich :

Le Rekordmeister se déplaçait sur le terrain du SC Paderborn, l’actuel leader de 3e division et surtout équipe surprise en Coupe d’Allemagne cette saison. La logique été respectée dans ce duel entre 2 leaders de leurs championnats respectifs. Les hommes de Jupp Heynckes se sont imposés 6-0 devant les 15 000 spectateurs présents à la Benteler-Arena.

Les Munichois ont trouvé la faille à la 19e minute grâce au Français Kingsley Coman mais ont perdu Thomas Müller, blessé à la cuisse sur l’action but. Coman, très vue hier soir et élu homme du match à l’issu de la rencontre, a ensuite adressé une passe décisive à Robert Lewandowski qui a porté le score à 2-0 pour le Rekordmeister (25e). Joshua Kimmich s'est lui chargé d’enfoncer le clou en venant tromper le gardien à la 42e. Le Bayern a rendu une copie sérieuse face à un modeste mais vaillant adversaire.

En deuxième mi-temps, les hommes de Jupp Heynckes n'ont pas baissé le pied et ont inscrit 3 nouveaux buts par l’intermédiaire Corentin Tolisso, buteur de la tête sur corner (55e), et Arjen Robben, auteur d’un doublé en 2 minutes en toute fin de match (86e et 88e).

Le Bayern s'est donc imposé sans forcer et rejoint les demi-finales de la Coupe d’Allemagne. «Ils ont joué de façon très courageuse, félicitations à Paderborn, ils ont essayé de produire du jeu à ce stade de la compétition, bravo à eux. » a souligné Joshua Kimmich à l’issu de la rencontre.

Score final : 0-6

Buts : Kingsley Coman (19e), Robert Lewandowski (25e), Joshua Kimmich (42e), Corentin Tolisso (55e) et Arjen Robben (86e et 88e).

Bayer Leverkusen / Werder Brême :

Dans l’autre duel de la soirée, le Bayer Leverkusen a mis fin à sa série noire en Coupe d’Allemagne en s’imposant pour la première fois face au Werder Brême dans cette compétition. La 7e tentative aura été la bonne pour les joueurs d’Heiko Herrlich qui ont pourtant très mal débuté cette rencontre, même si celle-ci est restée indécise jusqu’au bout des prolongations. Au final, le Werkself s’est imposé 4-2 avec notamment un doublé de Julian Brandt.

Devant son public, le Bayer Leverkusen n’avait pourtant pas pris cette rencontre par le bon bout. Le Werder Brême menait déjà 2-0 après 8 minutes de jeu grâce à des buts de Max Kruse (sp.) et Aron Johansson. Le Werkself est ensuite parvenu à égaliser sur un doublé de son international allemand Julian Brandt (31e et 55e) et à pousser le Werder Brême jusqu’en prolongation.

Entré en cours de jeu, le « joker » Karim Bellarabi a permis aux siens de prendre l’avantage pour la première fois du match à la 111e minute avant que Kai Havertz ne vienne assurer définitivement la qualification en inscrivant un 4e et dernier but pour le Werkself (118e).

Le Bayer Leverkusen s’est donc défait du Werder Brême au terme d’un match au scénario renversant. Soirée riche en buts pour ces 2 premiers quarts de finale de cette Coupe d’Allemagne, place ce soir à Eintracht Francfort/Mayence (18h30) et Schalke 04/Wolfsburg (20h45) pour connaître les 2 clubs qui compléteront le dernier carré.

Score final : 4-2

Buts : Max Kruse (0-1, 4e), Aron Johansson (0-2, 8e), Julian Brandt (1-2, 31e et 2-2, 55e), Karim Bellarabi (3-2, 111e) et Kai Havertz (4-2, 118e)

[DFB]