Coupe d’Allemagne : les quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale des coupes d’Allemagne masculine et féminine a été effectué ce dimanche, au musée du football allemand de Dortmund. Les quatre rencontres se dérouleront les 2 et 3 avril 2019 chez les hommes, et le 13 mars 2019 chez les femmes. Les finales se joueront respectivement le 25 mai 2019 à l’Olympiastadion de Berlin et le 1er mai 2019 au Rhein-Energie-Stadion de Cologne.

Les ¼ de finale masculins :

SC Paderborn 07 – SV Hambourg (mardi 2 avril 2019 à 18h30)

FC Augsbourg – RB Leipzig (mardi 2 avril 2019 à 20h45)

FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim (mercredi 3 avril 2019 à 18h30)

FC Schalke 04 – SV Werder Brême (mercredi 3 avril 2019 à 20h45)



Les ¼ de finale féminins :

1. FFC Francfort – FC Bayern Munich

VfL Wolfsbourg – 1. FFC Turbine Potsdam

Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach – SC Fribourg

[dfb]