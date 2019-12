La maître et l'élève : Udo Lattek et Jupp Heynckes

Coupe d'Allemagne : les principaux enjeux des quarts de finale

La Coupe d’Allemagne est de retour ce mardi avec les 2 premiers quarts de finale. Jupp Heynckes sur les traces d’Udo Latteck, Mayence et son redoutable défenseur Bronsinski tenteront de faire tomber l’Eintracht, les Loups de Wolfsburg souhaiteront préserver leur solidité défensive face à Schalke 04. Voici les données intéressantes et les principaux enjeux de ces quarts de finale de Coupe d’Allemagne.

Sur les traces d’Udo Lattek : Le quart de finale d’aujourd’hui face au SC Paderborn, sera pour Jupp Heynckes son 75e match de Coupe d’Allemagne en tant qu’entraîneur. Si le Bayern Munich atteint la finale cette année, Jupp Heynckes dépasserait Udo Latteck pour devenir le deuxième entraîneur le plus capé derrière l’intouchabe Otto Rehhagel et ses 92 matchs.

Forteresse imprenable : 3 matchs, 3 clean sheets : le VfL Wolfsburg est la seule équipe à ne pas avoir encore concédé de but dans cette Coupe d’Allemagne.

Intraitable en quart de finale : Le Bayern a remporté ses 8 derniers matchs en quart de finale et a même gardé ses cages inviolées lors de 7 de ces 8 matchs. Pour retrouver le dernier but encaissé par le Bayern en quart de finale de Coupe d’Allemagne, il faut remonter en 2010 et une victoire 6-2 des hommes de Louis de Van Gaal face au Greuther Fürth. Ce jour-là, Sami Allagui était venu tromper le gardien Michael Rensing pour permettre à son équipe de mener 2-1 à la pause.

La 3e division est aussi de la partie : Le SC Paderborn est déjà le 5e club de 3e division à disputer un quart de finale de Coupe d’Allemagne lors de ces 8 dernières années. En 2014/2015 l’Arminia Bielefeld est même parvenu à atteindre les demi-finales mais a dû s'incliner face aux futurs vainqueurs du VfL Wolfsburg.

24 : Le Bayern Munich s’est imposé lors de ses 24 derniers matchs à l’extérieur en Coupe d’Allemagne ce qui constitue un record dans cette compétition. La dernière défaite des Bavarois en déplacement remonte à mars 2009 et un revers sur le terrain du Bayer Leverkusen (2-4).

Duel de directeurs sportifs : Le SC Paderborn a rencontré le Bayern Munich à 3 reprise en match officiel (3 défaites, 1-15 de différence de but). Déjà pensionnaires de 3e division à l'époque, les joueurs de Paderborn ont croisé le Bayern Munich lors du 2e tour de l'édition 2001/2002. Le match s’était déroulé dans le stade de Bielefeld et s’était soldé par une large victoire des Bavarois 5 buts à 1 (buts : Jancker, Santa Cruz, Zickler par 2 fois, N.Kovac pour le Bayern et Karpowicz pour Paderborn) Markus Krösche et Hasan Salihamidzic, les directeurs sportifs actuels des 2 clubs, ont notamment disputé ce match ce jour-là en tant que joueurs.

13 buts concédés : Le Werder Brême est assurément la bête noire du Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne. En 6 rencontres dans cette compétition, le club rhénan s’est tout simplement incliné à 6 reprises avec un total de 13 buts encaissés. Aucune autre équipe que le Werder n’a marqué autant de buts au Werkself dans l’histoire de la Coupe d’Allemagne.

Bilan favorable : Le Werder possède un solide bilan en quart de finale. Le club s’est imposé à 9 reprises lors de ses 10 dernières présences à ce stade de la compétition. La dernière élimination du Werder en quart de finale remonte à 2006 et une défaite 1-3 face à St. Pauli.

En 3e division il n’y a encore pas si longtemps : Heiko Herrlich (avec Regensburg) et Florian Kohfeldt (avec l’équipe B du Werder Brême) faisaient encore leurs gammes la saison dernière dans le championnat de 3e division. Leur duel cette saison en Bundesliga a tourné à l’avantage du Bayer Leverkusen qui s’est imposé 1-0.

Duel de joueurs décisifs : Avec 4 buts et 2 passes décisives au compteur, Sébastien Haller est le joueur le plus décisif cette saison en Coupe d’Allemagne. Il retrouvera mercredi lors du match de l’Eintracht Francfort contre Mayence le défenseur Daniel Brosinski, auteur lui de 2 buts et 3 passes décisives et qui talonne actuellement le Français au classement des joueurs les plus décisifs de la compétition.

Unique duel en coupe : Mayence a perdu l’unique match de coupe qu’il a eu a disputer face à l’Eintracht Francfort. C’était au 2e tour lors de la saison 1986/1987 et l’équipe de Rhénanie-Palatinat, alors en 3e division, s’était inclinée 0-1 face à l’Eintracht, pensionnaire de Bundesliga.

Les 3 Loups passés chez les Mineurs : Avec Naldo, Daniel Caligiuri et Sascha Riether, Schalke 04 compte 3 anciens joueurs du VfL Wolfsburg dans son effectif. Riether a notamment remporté le titre de champion d’Allemagne en 2009 avec le VfL.

[DFB ]