Le but libérateur d'Emil Forsberg

Coupe d’Allemagne : Leipzig premier qualifié pour la finale

Le RB Leipzig s’impose au bout du suspense et des prolongations (2-1) sur le terrain du Werder Brême. Hwang et Forsberg, entrés en cours de jeu, ont fait la différence en fin de rencontre.

Il y a trois semaines, le RBL était venu s’imposer facilement au Weserstadion (4-1). Cette fois-ci, la partie a été beaucoup plus disputée.

Leipzig domine le début de rencontre, Sørloth est proche d’ouvrir le score d’entrée mais sa tête à bout portant est repoussée par Pavlenka, d’un arrêt réflexe de grande classe (4e). Le Werder, à la lutte pour le maintien en Bundesliga, procède en contre-attaque et parvient également à se montrer dangereux à la demi-heure de jeu : suite à un long dégagement de Veljkovic, Selke dévie le ballon de la tête vers Sergent qui, seul face au gardien, envoie le ballon de peu à côté (30e). Les joueurs de Florian Kohfeldt pensent ensuite hériter d’un penalty, juste avant la mi-temps, après un contact entre Mukiele et Selke (43e), mais l’arbitre Manuel Gräfe consulte la VAR et revient sur sa décision.

Malgré de belles actions des deux côtés, le score est nul et vierge à la pause.

Pavlenka repousse l’échéance

Au retour des vestiaires, le RBL continue de pousser, toujours sans réussite lorsque Willi Orban, à la réception d’un bon centre de Christopher Nkunku, voit sa tête échouer sur la barre transversale (65e). Les montants sauvent une nouvelle fois le Werder à l’entrée du dernier quart d’heure, après un bel enchainement de Nkunku, dont la frappe est repoussée du bout des doigts par Pavlenka sur son poteau (78e). Le portier du Werder sauve une nouvelle fois son équipe dans les dernières secondes des arrêts de jeu, en s’interposant parfaitement sur une tête de Poulsen (90e+4).

Aucun but n’est marqué après 90 minutes, il faudra donc disputer les prolongations.

Hwang et Forsberg, les jokers font la différence

Il faut alors seulement trois minutes à Hwang, tout juste entré en jeu, pour donner une première fois l’avantage à son équipe : bien servi par Poulsen en une touche, l’attaquant sud-coréen se présente seul face au gardien et trouve le chemin des filets du pied gauche (93e). La partie s’emballe : quelques minutes plus tard, Leonardo Bittencourt profite d’un dégagement manqué d’Upamecano pour récupérer le ballon, éliminer Gulácsi et égaliser juste avant la fin de la première période des prolongations (106e).

Mais alors qu’on se dirige lentement vers la séance de tirs au but, Hwang, encore lui, est à la réception d’un centre de Kampl et dévie de la tête vers Emil Forsberg, un autre entrant, qui délivre le RBL au bout des prolongations (120e+1).

Le RB Leipzig s’impose 2-1 et disputera la finale à Berlin le 13 mai prochain, où il retrouvera le vainqueur du duel entre le Borussia Dortmund et Holstein Kiel ce soir (20h45).

[dfb]