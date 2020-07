Coupe d'Allemagne : le VfL Wolfsburg vainqueur au bout du suspens

Le VfL Wolfsburg a remporté le DFB Pokal pour la sixième fois consécutive, la 7e de son histoire. Les championnes d'Allemagne ont battu le SGS Essen au terme d’une finale épique à Cologne (3-3, 4-2 tab).

La rencontre débute sur les chapeaux de roue : après seulement onze secondes, l’internationale Lea Schüller donne l’avantage au SGS après avoir pris de vitesse la défense de Wolfsburg, lobé la gardienne adverse et conclu son action en poussant le ballon de la tête au fond des filets. Le VfL a dû trembler pendant quelques minutes, mais revient rapidement dans la partie. Sur la droite, Anna Blässe envoie un centre parfait pour la buteuse Pernille Harder, dont le tir placé trompe Stina Johannes (1-1 ; 11e). Les joueuses d'Essen ne se laissent pas abattre pour autant et répondent à leur tour : Marina Hegering redonne l’avantage à son équipe de la tête sur corner (2-1,18e). Le VfL se crée plusieurs opportunités avant la mi-temps, mais c’est bien le SGS qui rentre aux vestiaires avec un avantage d’un but.

La deuxième période est aussi plaisante que la première, avec du jeu et beaucoup d’occasions des deux côtés. Mais l’évènement marquant de la rencontre restera l’égalisation d’Anna Blässe, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire : suite à un corner dégagé par la défense d’Essen, la milieue de terrain de 33 ans contrôle en déclenche une superbe frappe qui vient se loger dans la petit filet intérieur (2-2, 70e). La partie devient totalement folle, et Bloodworth permet au VfL Wolwsburg de passer devant pour la première fois du match (3-2, 86e). Mais alors qu’on pense cet avantage définitif, Ioannidou égalise dans les arrêts de jeu (3-3, 90e +1).

Les deux équipes doivent donc disputer les prolongations, durant lesquelles rien ne sera marqué. L’issue de la finale se décidera donc à l’issue des tirs au but. C’est Wolfsburg qui sortira vainqueur de la séance (4-2). Les joueuses de Stephan Lerch réalisent une nouvelle performance impressionnante en remportant le doublé coupe-championnat, comme lors des trois précédentes saisons.