Coupe d‘Allemagne : Francfort et Schalke dans le dernier carré

Après les qualifications du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen mardi, l’Eintracht Francfort et Schalke 04 ont eux aussi assuré leur présence pour les demi-finales en écartant Mayence et Wolfsburg, hier soir lors des 2 derniers quarts de finale. Les 4 clubs attendent désormais le tirage au sort qui aura lieu dimanche 11 février.

Eintracht Francfort / Mayence :

L’Eintracht Francfort a validé son billet pour les demies en s’imposant 3-0 à domicile face à Mayence. L’Eintracht a profité de 3 erreurs défensives des joueurs de Mayence pour inscrire 3 buts par l’intermédiaire d’Ante Rebic, d’un csc d’Alexander Hack (53e) et d’un dernier but d’Omar Mascarell (62e).

«On a contrôlé ce match de bout en bout et nous avons mérité notre présence en demi-finale. J’ai vu une belle réaction de la part de mes joueurs après la défaite 3-0 face à Augsburg » a déclaré Niko Kovac l'entraîneur de l'Eintracht qui disputera à la tête de l’équipe de Francfort une demi-finale de la Coupe d’Allemagne pour la deuxième année consécutive.

Score final : 3-0

Buts : Ante Rebic (17e), Alexander Hack (csc 53e) et Omar Mascarell (62e)

Schalke 04 / Wolfsburg :

Dans l’ultime match de ces quarts de finale, Schalke 04 a pris le meilleur sur le VfL Wolfsburg à la Veltins Arena. Les hommes de Domenico Tedesco ont pris les devants à la 10e minute grâce à un but de l’attaquant autrichien Guido Burgstaller, parti en solo de sa propre moitié de terrain sur une passe de Marko Pjaca.

Même si Wolfsburg s’est montré dangereux à plusieurs reprises, notamment grâce au champion d’Europe U21 Maximilian Arnold, à Yunus Malli ou Daniel Didavi, les Köngisblauen ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Domenico Tedesco et ses hommes disputeront bien les demi-finales de la Coupe d’Allemagne.

«Comme souvent cette saison, nous avons été solides et nous avons réalisé une très bonne prestation en défense. On aurait pu marquer un deuxième but mais dans l’ensemble nous avons bien joué. » a souligné Tedesco à l’issu de la rencontre.

Score final : 1-0

But : Guido Burgstaller (10e)