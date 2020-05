Coupe d’Allemagne : finales prévues le 4 juillet

Après avoir dévoilé le calendrier des dernières journées du championnat allemand, la DFB a annoncé les dates des matchs de la Coupe d’Allemagne . Pour les hommes, la finale de la Coupe est prévue le 4 juillet et les demi-finales devront être jouées les 9 et 10 juin. En ce qui concerne la Coupe d’Allemagne féminine, les quarts de finale seront joués le 3 juin, les demi-finales les 10 et 11 juin et la finale sera jouée le 4 juillet , comme la finale masculine.

La DFB est en contact permanent avec les décideurs politiques et une réunion extraordinaire du présidium s’est tenue lundi. Les participants se sont prononcés en faveur de la poursuite des matchs de troisième division , de Bundesliga féminine et de Coupe d’Allemagne. Tous les mesures mises en place par la DFB pour les championnats masculins s’appliquent aux autres compétitions, sous réserve de l’approbation des responsables politiques.

Le président de la DFB, Fritz Keller , a déclaré : « le projet de règles sanitaires qui permettra la reprise de la Bundesliga et de la deuxième division a été élaboré conjointement par la DFB et la DFL pour l’ensemble du football professionnel. Je suis sûr que nous obtiendrons l’approbation des politiques pour relancer la troisième division, la Bundesliga féminine et la Coupe d’Allemagne. La préparation bat son plein afin de terminer la compétition sur le terrain de manière adéquate. Il est certain que nous allons vivre une grande première avec des « finales de salon », c’est-à-dire des matchs sans public dans le stade. C’est dommage pour cette compétition importante, pour les joueuses et les joueurs, mais surtout pour les supporters. Cependant je suis fermement convaincu que c’est de loin notre meilleure option. Nous espérons tous que lors de la prochaine saison de la Coupe, nous vivrons à nouveau des journées de matchs pleines d’ambiance, dans les arènes bondées et dans les stades des clubs amateurs, tout ce qui rend cette compétition si unique. »