Coupe d’Allemagne : ce qu’il faut savoir

DFB.de revient sur les principales informations à connaitre avant le début du deuxième tour de DFB Pokal, qui se déroulera mardi et mercredi.

Les retrouvailles : entre 1999 et 2004 Dirk Lottner, actuel entraîneur du FC Saarbrücken, a disputé 174 rencontres et inscrit 57 buts sous les couleurs du FC Cologne, le club de sa ville de naissance qu’il affrontera mardi. Il a ensuite occupé le poste d’entraineur au sein de différentes sections du club entre 2006 et 2013. Une rencontre qui promet donc d’être forte en émotion pour le technicien de 47 ans.

Plus longue série : L’entraîneur du SC Fribourg Christian Streich dispute la coupe d’Allemagne pour la huitième fois et a toujours réussi à se qualifier pour le deuxième tout. Seuls Winfried Schäfer (13) et Josef Piontek (9) ont plus souvent disputé l’épreuve en passant à chaque fois le premier tour.

Bête noire : le Hambourg SV n’a encore jamais battu le VFB Stuttgart en coupe. Le club du nord de l’Allemagne a connu quatre défaites face aux Souabes en cinq affrontements. E si la rencontre de la saison 1983-84 s’est bien terminée par un score nul (1-1) le match d’appui a ensuite été remporté par le VFB (4-3, ap).

Finale assurée : Le VfL Bochum et le Bayern Munich se sont rencontrés à cinq reprises dans la compétition. Le vainqueur de ce duel a toujours par la suite atteint la finale, et l’a remportée à trois reprises.

Le Bayern souverain : Le Bayern Munich n’a plus été sorti avant les huitièmes de finale depuis 19 ans et une élimination à Magdebourg au deuxième tour, le 1er novembre 2000 (1-1, 4-2 tab).

Sur la voie du record : Le joueur de l’Arminia Bielefeld Fabian Klos a disputé 19 rencontres de DFB Pokal depuis le début de sa carrière. Face au FC Schalke 04, il pourrait porter ce total à 20 et ainsi dépasser Wolfang Pohl pour devenir le recordman du nombre de parties disputées en faveur de l’Arminia.

La grande première : Bien que les deux clubs aient été fondés en 1900, et qu’ils se soient déjà rencontrés à 67 reprises en match officiel, ce sera la première fois que le FC Kaiserslautern et le FC Nuremberg s’affronteront en coupe d’Allemagne.

Suspens : Le Borussia Dortmund a disputé les prolongations lors de cinq de ses six derniers matchs de coupe disputés à domicile. Trois des quatre dernières rencontres des jaunes et noirs au Signal-Iduna-Park ont même vu leurs vainqueurs désignés à la suite de la séance de tirs au but.

Gladbach aime voyager : Le Borussia Mönchengladbach a remporté ses neuf derniers matchs de coupe disputés à l’extérieur. C’est la plus longue série actuelle. Certes, les Poulains se sont inclinés lors de leurs trois derniers duels face à des équipes de Bundesliga, mais les rencontres se sont toutes déroulées dans leur antre du Borussia- Park. À l’extérieur, le Borussia a remporté ses trois dernières parties face à des adversaires évoluant dans l’élite.

[dfb]