Coupe d'Allemagne : ça passe pour le Bayern et Augsburg

C’est la sensation de la soirée. Les amateurs du SV Rödinghausen se congratulent et célèbrent avec leurs supporters malgré l’élimination face au Bayern Munich au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Et pour cause : les pensionnaires de Ligue régionale ont vendu chèrement leur peau et se sont seulement inclinés 2-1 face aux hommes de Niko Kovac.

Les Bavarois ont rapidement pris les devants au Bremer Brücke d’Osnabrück par l’intermédiaire de Sandro Wagner (8’) et de Thomas Müller sur penalty (13’). Malgré une nette domination du Bayern Munich, les amateurs du SV Rödingshausen ont cependant montré un visage entreprenant et combatif comme en atteste leur réduction du score à la 49ème minute signée Linus Meyer. Insuffisant cependant pour inquiéter davantage les coéquipiers de Manuel Neuer qui se qualifient pour le tour suivant malgré cette courte victoire.

Qualifications d’Augsburg et de Hambourg

Dans les autres matchs de la soirée, le FC Augsburg a lui aussi validé son billet pour le tour suivant en écartant le FSV Mayence au terme d’un match à rebondissement. Menés 2-1 chez eux à cinq minutes du coup de sifflet final, les Bavarois ont arraché la prolongation grâce à un but de l’Autrichien Michael Gregoritsch avant de s’imposer 3-2 sur un but en or signé Caiuby.

La Coupe d’Allemagne continue également pour le Hamburg SV. Les Hambourgeois ont surclassé le le SV Wehen Wiesbaden 3-0 grâce à un doublé de Pierre-Michel Lasogga (20’, 51’) et un but de Douglas Santos dans le temps additionnel (90+7).