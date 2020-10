Coronavirus : la DFB annule la quasi-totalité des matchs des sélections juniores

La présidence de la Fédération allemande de football (DFB) a décidé d’annuler les matchs restant à jouer cette année par ses sélections nationales masculines et féminines, dans toutes les catégories de jeunes. La seule exception concerne la sélection U21 masculine de Stefan Kuntz, qui joue le mois prochain sa qualification au prochain EURO. La DFB réagit ainsi à la progression galopante des infections au nouveau coronavirus à travers l’Europe, et notamment dans les villes prévues pour accueillir les entraînements et matchs desdites sélections juniores. Cette décision a été prise après une concertation entre présidence, direction sportive et entraîneurs de la Fédération.

Joti Chatzialexiou, directeur sportif des équipes nationales de la DFB, a déclaré : « Nous avons pris cette décision par souci de responsabilité envers nos jeunes joueurs et joueuses, qui pour un certain nombre sont encore scolarisés, ainsi qu’envers nos entraîneurs et accompagnateurs. Malgré le succès de nos règles d’hygiène lors de toutes nos rencontres internationales, il devient de plus en plus difficile, au regard des réglementations sanitaires très disparates à travers l’Allemagne, d’assurer une formation en bonne et due forme au sein de nos équipes juniores. Nous allons dorénavant consacrer notre énergie, entre autres, à la préparation de l’année prochaine, afin que tous les stages et matchs de nos équipes en 2021 puissent avoir lieu comme prévu. Nos entraîneurs resteront bien entendu régulièrement en contact avec nos jeunes talents, et continueront d’assister de façon soutenue aux tournois de détection. »

[dfb]