Les trois prochaines villes hôtes : Munich, Leipzig et Gelsenkirchen

Confirmation des villes hôtes des matchs de la Mannschaft

La présidence la Fédération allemande de football (DFB) a, dans le cadre d’une réunion à son siège à Francfort-sur-le-Main, nommé les villes hôtes des matchs de la Mannschaft qui auront lieu en fin d’année. Le premier match de l’Allemagne dans la Ligue des Nations face à la France se jouera à Munich à l’Allianz-Arena le 6 septembre prochain. Un autre match doit encore être programmé pour ce mois de septembre mais la Mannschaft disputera ensuite ses deux derniers matchs de l’année devant son public d’abord face à la Russie, le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, le 15 novembre à la Red Bull Arena de Leipzig pour un match amical puis le 19 novembre face au Pays-Bas à Gelsenkirchen dans le cadre de la Ligue des Nations.

«Dès la fin de la Coupe du Monde, notre grand objectif sera d’obtenir l’organisation de l’EURO 2024. C’est pourquoi le match face à la France qui se jouera à Munich sera pour nous l’occasion de démontrer une nouvelle fois à quel point l’Allemagne est pays de football, ouvert sur le monde et prêt à accueillir une nouvelle fois un grand événement international. » a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel.

Oliver Bierhof, le manager général de la Mannschaft, a ajouté : « Avec ces deux matchs en toute fin d’année, nous avons une double occasion de remercier nos fans pour leur soutien. Avec les matchs prévus à Leipzig et Gelsenkirchen, nous allons jouer dans deux régions différentes. C’est une pensée pour tous nos fans et cela renforce le fait que notre équipe se sent à la maison aux quatre coins du pays. »

Les matchs de fin d’année de la Mannschaft :

6 septembre 2018 : Allemagne – France (Ligue des nations) à Munich

13 octobre 2018 : Pays-Bas – Allemagne (Ligue des Nations) à définir

16 octobre 2018 : France – Allemagne (Ligue des Nations) à définir

15 novembre 2018 : Allemagne – Russie (Amical) à Leipzig

19 novembre 2018 : Allemagne – Pays-Bas (Ligue des Nations) à Gelsenkirchen

