Communiqué DFB sur la retraite internationale de Mesut Özil

La présidence de la fédération allemande de football (DFB) a discuté aujourd’hui en vidéo-conférence de la décision de Mesut Özil de quitter l’équipe d’Allemagne. Mesut Özil a porté 92 fois le maillot de la sélection. Il a participé, sur le terrain comme en dehors, à une ère remplie de succès. Il a grandement participé à la victoire de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014, au Brésil. Pour ces raisons, la DFB demeure très reconnaissante envers Mesut Özil pour ses excellentes performances sous le maillot des équipes d’Allemagne.

Dans le football comme ailleurs, la diversité est une force. Pour cette raison, notre travail pour l’intégration occupe une place centrale à tous les niveaux. Du football amateur jusqu’en sélections nationales, des joueuses et des joueurs d’origine étrangère font partie de la DFB. Nous jouons et vivons ensemble avec des racines familiales diverses, nos religions et nos cultures. Ce qui doit nous rassembler sur le terrain comme en dehors, c’est le respect de ce qui est gravé dans la Loi Fondamentale, à savoir les droits de l’homme, l’engagement pour la liberté de parole et la liberté de la presse, ainsi que le respect, la tolérance et le fairplay. Adhérer à ces valeurs fondamentales est une obligation pour chaque joueuse et chaque joueur qui joue au football pour l’Allemagne.

C’est pourquoi les photos de la rencontre avec le président turc Erdogan ont suscité des interrogations chez de nombreuses personnes vivant en Allemagne. Nous reconnaissons avec autocritique que la DFB, à travers sa gestion de l’événement, ait pu y contribuer. Et nous regrettons que Mesut Özil ait eu le sentiment de ne pas avoir été suffisamment protégé face aux discours racistes, contrairement à ce qui avait été le cas avec Jérôme Boateng. Néanmoins, il était important que Mesut Özil, tout comme Ilkay Gündogan avant lui, donne des réponses au sujet de cette photo, indépendamment de la performance de l’équipe lors du tournoi en Russie. À la DFB, nous gagnons et perdons ensemble, tous, en équipe.

La DFB se serait réjouie si Mesut Özil avait décidé de rester au sein de l’équipe sur cette base commune. Il en a décidé autrement. La DFB respecte cette décision. En tant que fédération et par souci de respect envers un joueur méritant, nous nous garderons de répondre publiquement à certaines déclarations qui, selon nous, sont injustifiées tant dans leur contenu que dans leur ton.

Cependant, nous rejetons avec force les accusations de racisme faites à la DFB, au nom de ses représentants, ses employés, ses clubs et du travail effectué par ses millions de bénévoles. La DFB s’engage fortement depuis de nombreuses années pour l’intégration en Allemagne. La fédération remet notamment un prix de l’intégration, a lancé la campagne « 1:0 für ein Willkommen » et a intégré des dizaines de milliers de réfugiés dans la famille du football. Elle a mis en place depuis 15 ans un travail d’intégration à de nombreux niveaux et qui porte ses fruits jusque dans les clubs amateurs. La DFB est pour la diversité, que ce soit chez ses plus hauts représentants comme chez les innombrables personnes s’engageant quotidiennement dans le football amateur.

La DFB regrette que Mesut Özil quitte l’équipe nationale. Néanmoins, ceci n’entrave en rien la détermination de la fédération à poursuivre jusqu’au bout son travail pour l’intégration.