Cologne prolonge Yann-Aurel Bisseck

Relégué cette saison en Bundesliga 2, le FC Cologne s’est assuré les services de son international allemand U18 Yann-Aurel Bisseck sur le long terme. Le club rhénan a annoncé ce samedi la prolongation de contrat de son défenseur de 17 ans jusqu’en 2022.

« Yann réunit toutes qualités, que ce soit sur le footballistique ou athlétique, pour s’imposer en défense centrale avec l’équipe première. Nous avons confiance en lui et nous voulons lui montrer, à lui ainsi qu’à d’autres jeunes joueurs, qu’il est possible de s’inscrire dans la durée ici au FC Cologne » a déclaré Armin Veh le directeur sportif du Effzeh.

Yann-Aurel Bisseck a fait ses débuts en Bundesliga la saison dernière à l’âge de 16 ans, 11 mois et 28 jours face au Hertha Berlin. Cette première apparition dans l’élite du football allemand lui avait notamment permis de devenir le plus jeune de l’histoire du club rhénan à faire ses débuts en Bundesliga. Nuri Sahin, qui reste à ce jour le plus jeune joueur, tous clubs confondus, à avoir débuté en Bundesliga était lui plus jeune de 27 jours lors de ses débuts avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2005/06.