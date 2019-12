CM2018 : 338 414 demandes de billets en Allemagne

La fièvre pré-coupe du monde s’empare de l’Allemagne. La fédération internationale FIFA a annoncé mercredi, dernier jour de la seconde phase de prévente, que 338 414 demandes de billets pour des matchs de la Coupe du monde en Russie (14 juin – 15 juillet 2018) avaient déjà été effectuées. Le pays des champions du monde est ainsi deuxième derrière le pays organisateur, la Russie (2,5 millions de demandes). 4,9 millions de demandes dans le monde entier ont été effectuées.

En raison de cette forte demande, un tirage au sort désignera les futurs détenteurs de billets. Les heureux élus et les malchanceux seront notifiés d’ici la mi-mars au plus tard. La prochaine phase de prévente débutera le 13 mars et fonctionnera d’abord selon le principe « premier arrivé, premier servi ».