CM 2018 : Annonce de la liste provisoire demain à Dortmund

La fin de saison est venue apporter des réponses aux principales interrogations concernant le football allemand. Si le champion d’Allemagne et les principaux relégués et promus sont désormais connus, la finale de la Coupe d’Allemagne offre encore son lot de suspense. Une autre question suscite encore de nombreuses interrogations : quels seront les joueurs sélectionnés par Joachim Löw pour remporter une nouvelle fois la Coupe du Monde ?

La réponse sera dévoilé mardi midi au Musée du football allemand à Dortmund. Le sélectionneur Joachim Löw annoncera à partir de 13h la liste provisoire des joueurs retenus pour disputer la prochaine Coupe du Monde en Russie. Ces derniers jours, la direction sportive, composée de Joachim Löw, de ses assistants Thomas Schneider et Marcus Sorg, de l’entraîneur des gardiens Andreas Köpke et du manager sportif Oliver Bierhoff, a réalisé une dernière fois ce qu’elle effectue tout au long de l’année, à savoir échanger à propos des observations, analyser les performances des joueurs, dresser une liste de noms, trouver ou réfuter des arguments. Jusqu’à ce que tout soit définitivement établi, 20 noms doivent recevoir un point d’exclamation en lieu et place d’un point d’interrogation.

Un évènement médiatique de taille

L’annonce de la liste provisoire aura lieu au Musée du football allemand à Dortmund, un lieu chargé d’histoire où sera donc dévoilé une partie du futur de la Mannschaft. Ce rendez-vous est un évènement médiatique majeur, 180 journalistes ont été accrédités et six chaînes de télévision retransmettront en direct l’annonce du sélectionneur. Les fans pourront également suivre cet évènement en direct à partir de 12h30 sur la web TV de la DFB ainsi que sur YouTube et Facebook.

Au Musée du football allemand, Joachim Löw recevra un soutien de grand standing. Berti Vogts représentera l’équipe championne du monde de 1974 tandis qu’Andreas Köpke représentera celle qui a soulevé le trophée en 1990. Les hauts dirigeants de la DFB seront bien sûr présents demain à Dortmund, le président Reinhard Grindel et le secrétaire général Friedrich Curtius seront également au côté du sélectionneur pour l’annonce de la liste provisoire.

Reinhard Grindel, le président de la DFB, profitera de l’occasion pour faire part à l’assistance du bilan des rencontres qui ont eu lieu lors de la semaine germano-russe du football puis il donnera un aperçu des actions sociales et sociétales que la fédération mènera tout au long de la Coupe du Monde en Russie. L’idée est de construire des passerelles entre les gens afin de construire ensuite de plus grands ponts entre les nations. Durant cette Coupe du Monde, la DFB sera ambitieuse et pas seulement sur les rectangles verts.