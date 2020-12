Six victoires en six matchs en 2020 pour les Allemandes

Classement FIFA : l’Allemagne termine l’année à la deuxième place

L’équipe d’Allemagne termine l’année 2020 avec 2091 points et une deuxième place au classement mondial de la FIFA, derrière les championnes du monde américaines. Avec 2192 points, les États-Unis réalisent leur meilleur total depuis plus de six ans. La France (2032 points) complète le podium, suivie des Pays-Bas (2023) et de la Suède (2009).

Les femmes de la DFB ont remporté six victoires en six matchs cette année, validant aussi leur qualification pour l’EURO. Le prochain match de l’équipe est prévu pour le 26 mars 2021.

Le top 10 du classement mondial de la FIFA

1. USA (2192 points)

2. Allemagne (2091)

3. France (2032)

4. Pays-Bas (2023)

5. Suède (2009)

6. Angleterre (1999)

7. Australie (1963)

8. Brésil (1958)

8. Canada (1958)

10. Japon (1937)

[dfb]