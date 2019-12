Classement FIFA : l’Allemagne 16e

L’équipe d’Allemagne occupe désormais le 16e rang du classement mondial de la FIFA et perd ainsi deux places par rapport au classement du mois d’octobre, malgré un plus grand total de points. En novembre, l’équipe de Joachim Löw a obtenu une victoire en amical face à la Russie (3-0) et un match nul en UEFA Nations League face aux Pays-Bas.

Le dernier classement de l’année 2018 paraîtra le 20 décembre 2018.

Le top 10

1. Belgique 1727 points

2. France 1726

3. Brésil 1676

4. Croatie 1634

5. Angleterre 1631

6. Portugal 1614

7. Uruguay 1609

8. Suisse 1599

9. Espagne 1591

10. Danemark 1589

... 16. Allemagne 1558

[dfb]