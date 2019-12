Classement FIFA : la Mannschaft toujours en tête

L’équipe du sélectionneur Joachim Löw est toujours en tête du classement FIFA à quatre mois du Mondial en Russie (du 14 juin au 15 juillet) et devance le Brésil, le Portugal, l’Argentine et la Belgique. Il s'agit du sixième mois consécutif passé sur la plus haute marche du podium pour la Mannschaft

Étant donné le faible nombre de matchs internationaux disputés au mois de janvier (34 dont 28 en Afrique), le classement FIFA demeure quasiment inchangé et aucun changement n’est à signaler dans le top 10. L’Islande quant à elle gagne une place dans le top 20 en grimpant au 18e rang ; il s’agit du meilleur classement de son histoire. Le prochain classement FIFA sera rendu public le 15 mars 2018.

Le top 10 du classement FIFA :

1. Allemagne 1602 points

2. Brésil 1484

3. Portugal 1358

4. Argentine 1348

5. Belgique 1325

6. Espagne 1231

7. Pologne 1213

8. Suisse 1190

9. France 1183

10. Chili 1153