Clap de fin pour Lena Goessling

Quelques jours après l’élimination de l’équipe d’Allemagne à la coupe du monde en France, Lena Goessling a annoncé sa retraite internationale. La milieue de terrain de 33 ans a téléphoné personnellement avec la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg pour lui faire part de sa décision.

Née à Bielefeld, la joueuse du VfL Wolfsburg a honoré sa première sélection en équipe d’Allemagne le 28 mars 2008 face à la Chine. Au total, elle aura porté le maillot de la Nationalmannschaft à 106 occasions (10 buts), avec à la clé un titre de championne d’Europe 2013 et une médaille d’or olympique en 2016.

Lena Goessling a déclaré : « Pendant la coupe du monde, c’est une décision qui m’a trottée dans la tête. Il était important pour moi que je choisisse la fin de mon parcours en équipe d’Allemagne. Le bon moment est venu, et je me concentrerai à présent entièrement sur mon club. J’ai vécu beaucoup de belles choses en sélection et je suis reconnaissante d’avoir contribué à son histoire. »