Clap de fin pour Anja Mittag

Championne olympique, championne d’Europe, championne du monde : après une longue et stupéfiante carrière, l’ancienne internationale allemande Anja Mittag s’apprête à mettre fin à son parcours de footballeuse. « Après 18 années riches en événements, je ne serai plus une joueuse de football à partir de la saison prochaine », a-t-elle annoncé mercredi via son compte Instagram. « Je suis très reconnaissante pour tous ces moments que le sport m’a permise de vivre, pour les amitiés que j’ai nouées, et pour avoir pu vivre l’évolution positive du football féminin au fil des années. »

Anja Mittag évolue cette saison au RB Leipzig, pensionnaire de division régionale. La finale de la coupe de Saxe, entre le RB Leipzig et le FC Phoenix Leipzig le 30 août prochain, sera le dernier match de cette géante du football allemand : Mittag est la quatrième joueuse la plus capée en équipe nationale avec 158 sélections (50 buts), championne du monde en 2007, championne d’Europe en 2005, 2009 et 2013, et championne olympique en 2016 ; pour ne citer que ses succès les plus notables.

« Je resterai active au sein du plus magnifique sport au monde »

« Je resterai active au sein du plus magnifique sport au monde », a déclaré celle qui s’apprête à endosser le rôle de coach individuelle au sein du RB Leipzig, promu en deuxième Bundesliga féminine pour la saison prochaine.

Anja Mittag a débuté sa carrière en 2002 au FFC Turbine Potsdam, club avec lequel elle remporta une Ligue des champions, une coupe de l’UEFA, six championnats d’Allemagne et trois coupes d’Allemagne. Après des passages réussis au FC Rosengard, au VfL Wolfsburg et au Paris Saint-Germain, elle rejoignit Leipzig en 2019.

[dfb]