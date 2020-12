Cinquième titre de meilleur gardien pour Manuel Neuer

Manuel Neuer a été désigné meilleur gardien mondial par la Federation of Football for History & Statistics (IFFHS). Le capitaine de la Mannschaft et du Bayern Munich remporte ce prix pour la cinquième fois, après en avoir été le lauréat quatre saisons consécutives entre 2013 et 2016.

Le portier de 34 ans arrive en première position avec 320 points devant Jan Oblak (40 points) et Alisson (30). Son remplaçant en équipe nationale Marc-André ter Stegen se classe quant à lui cinquième avec 10 points. Seuls Iker Casillas (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) et Gianluigi Buffon (2003, 2004, 2006, 2007, 2017) avaient auparavant été couronnés à cinq reprises par l’IFFHS.

Dans le même temps, Hansi Flick succède à Jürgen Klopp au palmarès du meilleur entraîneur mondial. A l’issue d’une saison où il a tout gagné à la tête du Bayern Munich (Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions), il remporte le prix avec 270 points devant Klopp (125) et Julian Nagelsmann (5). C’est le quatrième entraîneur allemand de l’histoire à recevoir cette distinction, après Ottmar Hitzfeld (1997, 2001), Jupp Heynckes (2013) et Jürgen Klopp (2019).

En plus de Manuel Neuer, Joshua Kimmich prend place dans le onze type de l’année. Une équipe dans laquelle figurent également leurs coéquipiers au Bayern Munich Alphonso Davies, Robert Lewandowski et Thiago (depuis transféré à Liverpool).

[dfb]