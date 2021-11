Draxler, Goretzka, Neuer, Reus et Rüdiger n'iront pas en Arménie

Cinq joueurs n'iront pas en Arménie

Julian Draxler, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Marco Reus et Antonio Rüdiger ne voyageront pas avec l'équipe nationale pour le dernier match de qualification pour la Coupe du monde, dimanche en Arménie (18h).

Julian Draxler était déjà absent en raison d'une blessure musculaire lors de la victoire 9-0 de la Mannschaft contre le Liechtenstein jeudi soir. Leon Goretzka souffre d'une contusion à la tête et au cou après une faute subie en première mi-temps. Antonio Rüdiger a reçu un deuxième carton jaune lors de la rencontre à la Volkswagen Arena et sera donc suspendu à Erevan. Manuel Neuer et Marco Reus rentreront dans leur club afin de gérer leur charge de travail.