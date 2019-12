Chercher la première victoire en Angleterre

Un classique qui en suit un autre. Après le 2-2 (2-0) contre la France, l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans affrontera l'Angleterre à Bournemouth mardi (20h45). Les Young Lions est l’équipe contre laquelle l’Allemagne a le plus joué, 17 matchs en tout. DFB.de fait le bilan du deuxième match de l'année de l'équipe de Stefan Kuntz.

BILAN : Les équipes espoirs de l'Allemagne et de l'Angleterre se sont déjà affrontées 16 fois. Le bilan est légèrement en défaveur de l’Allemagne : les Anglais ont gagné à six reprises, les Allemands à cinq reprises, dont cinq nuls. L’Allemagne ne s’est jamais imposée sur l’île anglaise. En six matchs, les moins de 21 ans ont enregistré quatre défaites et deux nuls à l’extérieur.

LE DERNIER MATCH : Lors du dernier match entre les deux pays, l'Allemagne s'est qualifiée pour la finale de l’Euro 2017 avec un score de 4-3 aux tirs au but. L'équipe de Stefan Kuntz a gagné 1-0 (1-0) contre l'Espagne, remportant ainsi le titre. En demi-finales contre l’Anglerre, le score était resté figé à 2-2 après 120 minutes. Aux tirs au but, le gardien Julian Pollersbeck est finalement devenu le héros de la soirée en arrêtant deux tirs.

LONGUE SÉRIE : L’équipe d’Allemagne est invaincue depuis onze matchs, dont neuf victoires et deux nuls. La dernière défaite de l'équipe Kuntz date d’octobre 2017. À Drammen, en Norvège, l'Allemagne s’est inclinée 1-3 contre les Scandinaves. Au cours de ses sept derniers matchs, l’Allemagne a toujours marqué au moins deux fois. Mais l'Angleterre est aussi sur une bonne série. Sa dernière défaite date de mars 2017, face à l'Allemagne. Nadiem Amiri avait marqué le but décisif (1-0).

BUT ASSURÉ : Lors des 14 des 16 matchs contre l'Angleterre, les moins de 21 ans ont toujours marqué un but. Ce n'est que lors des deux matchs de qualification pour l’Euro en octobre 2006 que l'équipe n'a pas réussi à marquer. Les Anglais, quant à eux, ont récemment eu du mal à marquer des buts contre l'Allemagne. Trois des cinq dernières rencontres se sont terminées sans but.

MATCH NUL POUR l’OPPOSANT : Après cinq victoires consécutives, les Jeunes Lions ont dû se contenter d’un nul (1-1) contre la Pologne jeudi dernier. Sur une passe de Reiss Nelson (Hoffenheim), Dominic Calvert-Lewin (Everton FC) a permis aux Anglais de prendre la tête à la 13e minute. A la 34e minute, Sebastian Szymanski a marqué un coup franc direct, égalisant ainsi au score.

EFFECTIFS : Contre la France, Eduard Löwen (1. FC Nuremberg) était absent, mais il est de nouveau disponible pour le match contre l'Angleterre. Cependant, Janni Serra (Holstein Kiel) sera absent pour cause de maladie. Ademola Lookman est un autre joueur expérimenté en Bundesliga, qui jouera aux côtés de Reiss Nelson. L'attaquant a marqué cinq buts pour le RB Leipzig en onze matchs de Bundesliga.

LES ENTRAÎNEURS : Alors que Stefan Kuntz a acquis beaucoup d'expérience dans le football professionnel au cours de sa carrière, son adversaire Adrian Boothroyd a passé l'essentiel de sa carrière à jouer au Mansfield Town. En 2006, l'Anglais a été promu entraîneur du FC Watford en Premier League. À partir de 2014, Boothroyd a entraîné les U19 et U20 avant de prendre la relève des U21 en septembre 2016.