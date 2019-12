Cedric Teuchert rejoint Schalke 04

L’international espoir Cedric Teuchert quitte le club de deuxième division du 1. FC Nuremberg et rejoint le FC Schalke 04. Sous réserve d’une visite médicale concluante, le joueur de 20 ans obtiendra un contrat allant jusqu’au 30 juin 2021 avec les Königsblauen. Les modalités du transfert n’ont pas été communiquées.

« Cedric est un jeune joueur talentueux qui a une manière de jouer plutôt audacieuse et qui dispose d’un bon sens du but », a déclaré Domenico Tedesco, l’entraineur de S04. « Nous voulons qu’il franchisse un cap avec nous et qu’il continue de progresser en conséquence ». Le directeur sportif Christian Heidel a expliqué : « Nous avons fait de gros efforts pour que Cedric rejoigne Schalke 04 et nous sommes très heureux de sa décision ».

Le natif de Cobourg évoluait sous les couleurs de Nuremberg depuis 2009. C’est en novembre 2014 que l’attaquant, alors âgé de 17 ans, avait effectué ses débuts en professionnel. Il compte désormais 41 matchs et 11 buts. Avec la sélection U21, Teuchert a inscrit deux buts en trois rencontres.